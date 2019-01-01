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На Трійцю у Мерві потонув чоловік, – ЗМІ

На Трійцю у Мерві потонув чоловік, – ЗМІ
У селі Мерва Горохівського району потонув чоловік. Трагедія трапилася саме на Трійцю, 16 червня.

Двоє місцевих жителів виганяли на випас худобу, після чого вирішили скупася,– про це пише «Район.Горохів».

За свідченнями односельців, чоловіки були напідпитку. Один з них, на жаль, пішов на дно. Потопельника витягали водолази.

Як розповіли жителі Мерви, разом із загиблим чоловіками був його малолітній син. Дитина отримала важку психологічну травму.

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Теги: Мерва, Горохів, Волинь, утоплення, тіло
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