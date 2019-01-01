На Трійцю у Мерві потонув чоловік, – ЗМІ





Двоє місцевих жителів виганяли на випас худобу, після чого вирішили скупася,– про це пише



За свідченнями односельців, чоловіки були напідпитку. Один з них, на жаль, пішов на дно. Потопельника витягали водолази.



Як розповіли жителі Мерви, разом із загиблим чоловіками був його малолітній син. Дитина отримала важку психологічну травму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Мерва Горохівського району потонув чоловік. Трагедія трапилася саме на Трійцю, 16 червня.Двоє місцевих жителів виганяли на випас худобу, після чого вирішили скупася,– про це пише «Район.Горохів» За свідченнями односельців, чоловіки були напідпитку. Один з них, на жаль, пішов на дно. Потопельника витягали водолази.Як розповіли жителі Мерви, разом із загиблим чоловіками був його малолітній син. Дитина отримала важку психологічну травму.

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