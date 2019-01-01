На Трійцю у Мерві потонув чоловік, – ЗМІ
Сьогодні, 14:50
У селі Мерва Горохівського району потонув чоловік. Трагедія трапилася саме на Трійцю, 16 червня.
Двоє місцевих жителів виганяли на випас худобу, після чого вирішили скупася,– про це пише «Район.Горохів».
За свідченнями односельців, чоловіки були напідпитку. Один з них, на жаль, пішов на дно. Потопельника витягали водолази.
Як розповіли жителі Мерви, разом із загиблим чоловіками був його малолітній син. Дитина отримала важку психологічну травму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Двоє місцевих жителів виганяли на випас худобу, після чого вирішили скупася,– про це пише «Район.Горохів».
За свідченнями односельців, чоловіки були напідпитку. Один з них, на жаль, пішов на дно. Потопельника витягали водолази.
Як розповіли жителі Мерви, разом із загиблим чоловіками був його малолітній син. Дитина отримала важку психологічну травму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Трійцю у Мерві потонув чоловік, – ЗМІ
Сьогодні, 14:50
Луцький військовий госпіталь обирав кращу медсестру. ФОТО
Сьогодні, 13:50
На Любомльщині згорів хлів зі свинею
Сьогодні, 13:27
У селі на Волині заявляють про масову загибель бджіл. ВІДЕО
Сьогодні, 12:26