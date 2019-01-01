Пожежу на торфовищі поблизу Горохова гасили рятувальники та дощ
Сьогодні, 15:25
Займання сталося на території, де є поклади торфу, та ще й поблизу лісу.
Стихія вирувала між селами Мерва і Піски надвечір 16 червня, – пише «Район. Горохів».
Гасити торфовище прибуло дві бригади рятувальників з Берестечка.
Приборкати вогонь допоміг дощ, який рясно випав вночі з 16 на 17 червня.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Стихія вирувала між селами Мерва і Піски надвечір 16 червня, – пише «Район. Горохів».
Гасити торфовище прибуло дві бригади рятувальників з Берестечка.
Приборкати вогонь допоміг дощ, який рясно випав вночі з 16 на 17 червня.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Синоптик розповіла, коли в Україні припиниться спека
Сьогодні, 15:57
Пожежу на торфовищі поблизу Горохова гасили рятувальники та дощ
Сьогодні, 15:25
На Трійцю у Мерві потонув чоловік, – ЗМІ
Сьогодні, 14:50