Пожежу на торфовищі поблизу Горохова гасили рятувальники та дощ





Стихія вирувала між селами Мерва і Піски надвечір 16 червня, – пише



Гасити торфовище прибуло дві бригади рятувальників з Берестечка.



Приборкати вогонь допоміг дощ, який рясно випав вночі з 16 на 17 червня.



Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Займання сталося на території, де є поклади торфу, та ще й поблизу лісу.Стихія вирувала між селами Мерва і Піски надвечір 16 червня, – пише «Район. Горохів» Гасити торфовище прибуло дві бригади рятувальників з Берестечка.Приборкати вогонь допоміг дощ, який рясно випав вночі з 16 на 17 червня.

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