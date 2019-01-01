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Пожежу на торфовищі поблизу Горохова гасили рятувалики та дощ

Пожежу на торфовищі поблизу Горохова гасили рятувалики та дощ
Займання сталося на території, де є поклади торфу, та ще й поблизу лісу.

Стихія вирувала між селами Мерва і Піски надвечір 16 червня, – пише «Район. Горохів».

Гасити торфовище прибуло дві бригади рятувальників з Берестечка.

Приборкати вогонь допоміг дощ, який рясно випав вночі з 16 на 17 червня.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: торфовище, Горохів, Мерва
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