Піймали українця, який віз до Білорусі 7 кілограмів бурштину у підкладці валізи





Держприкордонслужба продовжує реалізовувати системний комплекс заходів з протидії незаконному переміщенню через державний кордон України контрабандного каміння бурштину, – пише



Сьогодні, 17 червня, близько опівдня, прикордонники Чернігівського загону спільно з працівниками митниці в пункті пропуску «Нові Яриловичі», що на українсько-білоруському кордоні, здійснювали перевірку пасажирів рейсового мікроавтобуса «Volkswagen», який слідував до білоруського Гомеля.



Під час контролю другої лінії одного з пасажирів, громадянина України, спільна оглядова група виявила під підкладкою валізи пакунки з необробленим камінням жовто-коричневого кольору, загальною вагою 7 кілограмів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пакунки з необробленим камінням жовто-коричневого кольору виявили під підкладкою валізи. Загальна вага складає 7 кілограмів.Держприкордонслужба продовжує реалізовувати системний комплекс заходів з протидії незаконному переміщенню через державний кордон України контрабандного каміння бурштину, – пише «Волинь» Сьогодні, 17 червня, близько опівдня, прикордонники Чернігівського загону спільно з працівниками митниці в пункті пропуску «Нові Яриловичі», що на українсько-білоруському кордоні, здійснювали перевірку пасажирів рейсового мікроавтобуса «Volkswagen», який слідував до білоруського Гомеля.Під час контролю другої лінії одного з пасажирів, громадянина України, спільна оглядова група виявила під підкладкою валізи пакунки з необробленим камінням жовто-коричневого кольору, загальною вагою 7 кілограмів.

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