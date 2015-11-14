Піймали українця, який віз до Білорусі 7 кілограмів бурштину у підкладці валізи
Сьогодні, 16:37
Пакунки з необробленим камінням жовто-коричневого кольору виявили під підкладкою валізи. Загальна вага складає 7 кілограмів.
Держприкордонслужба продовжує реалізовувати системний комплекс заходів з протидії незаконному переміщенню через державний кордон України контрабандного каміння бурштину, – пише «Волинь»
Сьогодні, 17 червня, близько опівдня, прикордонники Чернігівського загону спільно з працівниками митниці в пункті пропуску «Нові Яриловичі», що на українсько-білоруському кордоні, здійснювали перевірку пасажирів рейсового мікроавтобуса «Volkswagen», який слідував до білоруського Гомеля.
Під час контролю другої лінії одного з пасажирів, громадянина України, спільна оглядова група виявила під підкладкою валізи пакунки з необробленим камінням жовто-коричневого кольору, загальною вагою 7 кілограмів.
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Держприкордонслужба продовжує реалізовувати системний комплекс заходів з протидії незаконному переміщенню через державний кордон України контрабандного каміння бурштину, – пише «Волинь»
Сьогодні, 17 червня, близько опівдня, прикордонники Чернігівського загону спільно з працівниками митниці в пункті пропуску «Нові Яриловичі», що на українсько-білоруському кордоні, здійснювали перевірку пасажирів рейсового мікроавтобуса «Volkswagen», який слідував до білоруського Гомеля.
Під час контролю другої лінії одного з пасажирів, громадянина України, спільна оглядова група виявила під підкладкою валізи пакунки з необробленим камінням жовто-коричневого кольору, загальною вагою 7 кілограмів.
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