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Піймали українця, який віз до Білорусі 7 кілограмів бурштину у підкладці валізи

Піймали українця, який віз до Білорусі 7 кілограмів бурштину у підкладці валізи
Пакунки з необробленим камінням жовто-коричневого кольору виявили під підкладкою валізи. Загальна вага складає 7 кілограмів.

Держприкордонслужба продовжує реалізовувати системний комплекс заходів з протидії незаконному переміщенню через державний кордон України контрабандного каміння бурштину, – пише «Волинь»

Сьогодні, 17 червня, близько опівдня, прикордонники Чернігівського загону спільно з працівниками митниці в пункті пропуску «Нові Яриловичі», що на українсько-білоруському кордоні, здійснювали перевірку пасажирів рейсового мікроавтобуса «Volkswagen», який слідував до білоруського Гомеля.

Під час контролю другої лінії одного з пасажирів, громадянина України, спільна оглядова група виявила під підкладкою валізи пакунки з необробленим камінням жовто-коричневого кольору, загальною вагою 7 кілограмів.

Піймали українця, який віз до Білорусі 7 кілограмів бурштину у підкладці валізи
Піймали українця, який віз до Білорусі 7 кілограмів бурштину у підкладці валізи
Піймали українця, який віз до Білорусі 7 кілограмів бурштину у підкладці валізи

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Теги: Держприкордонслужба, Білорусь, бурштин, нелегал, контрабанда, кримінал
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