З 1 липня в Україні подорожчають оформлення закордонного паспорту та ID-картки





Про це повідомляють в Державній міграційній службі, передає



Так створення нового ID-паспорту за 20 робочих днів коштуватиме 345 гривень, а за 10 робочих днів – 471 гривню. Оформлення закордонного паспорту обійдеться у 682 гривні за 20 днів роботи та у 1034 гривень за 7 днів роботи.



У службі також нагадали, що документ для виїзду за кордон можна зробити у будь-якому відділі ДМС, тоді як внутрішній паспорт – лише за місцем реєстрації.



Раніше повідомлялося, що український закордонний паспорт поліпшив свої позиції в рейтингу найбажаніших у світі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 липня вартість оформлення закордонного паспорту та ID-картки громадянина України стане дорожчою.Про це повідомляють в Державній міграційній службі, передає «Zik» Так створення нового ID-паспорту за 20 робочих днів коштуватиме 345 гривень, а за 10 робочих днів – 471 гривню. Оформлення закордонного паспорту обійдеться у 682 гривні за 20 днів роботи та у 1034 гривень за 7 днів роботи.У службі також нагадали, що документ для виїзду за кордон можна зробити у будь-якому відділі ДМС, тоді як внутрішній паспорт – лише за місцем реєстрації.Раніше повідомлялося, що український закордонний паспорт поліпшив свої позиції в рейтингу найбажаніших у світі.

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