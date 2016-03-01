З 1 липня в Україні подорожчають оформлення закордонного паспорту та ID-картки
Сьогодні, 20:39
З 1 липня вартість оформлення закордонного паспорту та ID-картки громадянина України стане дорожчою.
Про це повідомляють в Державній міграційній службі, передає «Zik».
Так створення нового ID-паспорту за 20 робочих днів коштуватиме 345 гривень, а за 10 робочих днів – 471 гривню. Оформлення закордонного паспорту обійдеться у 682 гривні за 20 днів роботи та у 1034 гривень за 7 днів роботи.
У службі також нагадали, що документ для виїзду за кордон можна зробити у будь-якому відділі ДМС, тоді як внутрішній паспорт – лише за місцем реєстрації.
Раніше повідомлялося, що український закордонний паспорт поліпшив свої позиції в рейтингу найбажаніших у світі.
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Про це повідомляють в Державній міграційній службі, передає «Zik».
Так створення нового ID-паспорту за 20 робочих днів коштуватиме 345 гривень, а за 10 робочих днів – 471 гривню. Оформлення закордонного паспорту обійдеться у 682 гривні за 20 днів роботи та у 1034 гривень за 7 днів роботи.
У службі також нагадали, що документ для виїзду за кордон можна зробити у будь-якому відділі ДМС, тоді як внутрішній паспорт – лише за місцем реєстрації.
Раніше повідомлялося, що український закордонний паспорт поліпшив свої позиції в рейтингу найбажаніших у світі.
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