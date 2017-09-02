Моторошна ДТП на Рівненській: двох потерпілих забрала швидка
Сьогодні, 18:45
На вулиці Рівненській, що у Луцьку, трапилася потужна ДТП за участі легковика Renault та буса.
Відомо, що аварія сталася сьогодні, 17 червня, після 17 години вечора.
Обидва автомобілі зазнали значних пошкоджень передньої частини та корпусу транспорту. Від сили зіткнення вилетіло лобове скло, а деталі від авто розкидало по периметру навколо місця події.
Поліція, яка працювала на цій дорожньо-транспортній пригоді, розповіла, що двох потерпілих з обох автівок забрала «швидка».
Наразі обставини ДТП встановлюються, тривають слідчо-оперативні дії.
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Відомо, що аварія сталася сьогодні, 17 червня, після 17 години вечора.
Обидва автомобілі зазнали значних пошкоджень передньої частини та корпусу транспорту. Від сили зіткнення вилетіло лобове скло, а деталі від авто розкидало по периметру навколо місця події.
Поліція, яка працювала на цій дорожньо-транспортній пригоді, розповіла, що двох потерпілих з обох автівок забрала «швидка».
Наразі обставини ДТП встановлюються, тривають слідчо-оперативні дії.
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