Голова громади на Волині балотується в нардепи
Сьогодні, 21:16
У виборчих округах № 19 та №20 у Волинській області зареєстрували кандидатами у народні депутати України трьох осіб. Ними стали чинний народний депутат України Ігор Гузь (самовисування), підприємець Микола Юнак (самовисування) та голова Княгининівської сільської ради Олена Твердохліб (самовисування).
Відповідне рішення прийняла Центральна виборча комісія 17 червня 2019 року - інформує громадянська мережа ОПОРА.
Перші зареєстровані кандидати в одномандатному виборчому окрузі №19:
Гузь Ігор Володимирович – народився 11 січня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, проживає у місті Луцьк, судимість відсутня, самовисування;
Юнак Микола Петрович – народився 3 квітня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, підприємець, керівник ТОВ «Захід Трейд», проживає у місті Володимир-Волинський, судимість відсутня, самовисування.
Обоє кандидатів вже брали участь у виборах народних депутатів України у 2014 році.
Другий зареєстрований кандидат у виборчому окрузі №20 Твердохліб Олена Олегівна – народилася 17 серпня 1972, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, голова Княгининівської сільської ради, проживає у селі Княгининок Луцького району, судимість відсутня, самовисування.
До слова, нещодавно Олена Твердохліб заявила, що виходить з партії УКРОП. А кількома днями раніше голова Княгининівської громади написала заяву на звільнення, проте згодом відкликала її.
Конкурентом Олени Твердохліб по округу №20 стане Сергій Мартиняк. Окрім того, нещодавно ЦВК зарєструвала кандидатом у нардепи у виборчому окрузі №22 Ігоря Палицю.
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Відповідне рішення прийняла Центральна виборча комісія 17 червня 2019 року - інформує громадянська мережа ОПОРА.
Перші зареєстровані кандидати в одномандатному виборчому окрузі №19:
Гузь Ігор Володимирович – народився 11 січня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, проживає у місті Луцьк, судимість відсутня, самовисування;
Юнак Микола Петрович – народився 3 квітня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, підприємець, керівник ТОВ «Захід Трейд», проживає у місті Володимир-Волинський, судимість відсутня, самовисування.
Обоє кандидатів вже брали участь у виборах народних депутатів України у 2014 році.
Другий зареєстрований кандидат у виборчому окрузі №20 Твердохліб Олена Олегівна – народилася 17 серпня 1972, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, голова Княгининівської сільської ради, проживає у селі Княгининок Луцького району, судимість відсутня, самовисування.
До слова, нещодавно Олена Твердохліб заявила, що виходить з партії УКРОП. А кількома днями раніше голова Княгининівської громади написала заяву на звільнення, проте згодом відкликала її.
Конкурентом Олени Твердохліб по округу №20 стане Сергій Мартиняк. Окрім того, нещодавно ЦВК зарєструвала кандидатом у нардепи у виборчому окрузі №22 Ігоря Палицю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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