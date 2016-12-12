Голова громади на Волині балотується в нардепи

Ігор Гузь (самовисування), підприємець Микола Юнак (самовисування) та голова Княгининівської сільської ради Олена Твердохліб (самовисування).



Відповідне рішення прийняла Центральна виборча комісія 17 червня 2019 року - інформує громадянська мережа ОПОРА.



Перші зареєстровані кандидати в одномандатному виборчому окрузі №19:



Гузь Ігор Володимирович – народився 11 січня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, проживає у місті Луцьк, судимість відсутня, самовисування;



Юнак Микола Петрович – народився 3 квітня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, підприємець, керівник ТОВ «Захід Трейд», проживає у місті Володимир-Волинський, судимість відсутня, самовисування.



Обоє кандидатів вже брали участь у виборах народних депутатів України у 2014 році.



Другий зареєстрований кандидат у виборчому окрузі №20 Твердохліб Олена Олегівна – народилася 17 серпня 1972, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, голова Княгининівської сільської ради, проживає у селі Княгининок Луцького району, судимість відсутня, самовисування.



До слова, нещодавно Олена Твердохліб заявила, що



Конкурентом Олени Твердохліб по округу №20 стане Сергій Мартиняк. Окрім того, нещодавно ЦВК зарєструвала кандидатом у нардепи у виборчому окрузі №22 Ігоря Палицю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У виборчих округах № 19 та №20 у Волинській області зареєстрували кандидатами у народні депутати України трьох осіб. Ними стали чинний народний депутат України(самовисування), підприємець(самовисування) та голова Княгининівської сільської ради(самовисування).Відповідне рішення прийняла Центральна виборча комісія 17 червня 2019 року - інформує громадянська мережа ОПОРА.Перші зареєстровані кандидати в одномандатному виборчому окрузі №19:Гузь Ігор Володимирович – народився 11 січня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, проживає у місті Луцьк, судимість відсутня, самовисування;Юнак Микола Петрович – народився 3 квітня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, підприємець, керівник ТОВ «Захід Трейд», проживає у місті Володимир-Волинський, судимість відсутня, самовисування.Обоє кандидатів вже брали участь у виборах народних депутатів України у 2014 році.Другий зареєстрований кандидат у виборчому окрузі №20 Твердохліб Олена Олегівна – народилася 17 серпня 1972, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, голова Княгининівської сільської ради, проживає у селі Княгининок Луцького району, судимість відсутня, самовисування.До слова, нещодавно Олена Твердохліб заявила, що виходить з партії УКРОП . А кількома днями раніше голова Княгининівської громади написала заяву на звільнення , проте згодом відкликала її Конкурентом Олени Твердохліб по округу №20 стане. Окрім того, нещодавно ЦВК зарєструвала кандидатом у нардепи у виборчому окрузі №22

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