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Збиратимуть кошти на операцію хворому хлопчику: луцький музикант дасть благодійний концерт

Збиратимуть кошти на операцію хворому хлопчику: луцький музикант дасть благодійний концерт
У Ковелі відбудеться благодійний концерт Сергія Скулинця «Мама».

Про це артист анонсував на своїй сторінці у Facebook - пише Район. Ковель.

«Запрошую всіх ковельчан долучитися до доброї, благодійної справи!», – йдеться у дописі Заслуженого артиста естрадного мистецтва України Сергія Скулинця.

Благодійний концерт відбудеться у Народному домі «Просвіта» 20 червня об 18 годині. Вхід вільний.

Як повідомили редакції Район.Ковель зібрані під час концерту кошти будуть спрямовані на лікування восьмирічного ковельчанина Серафима Строчука.

У хлопчика діагнозтували метафізарну дисплазію Шмідта, низькорослість, варусну деформацію обох нижніх кінцівок, деформацію та констрактуру обох ліктьових суглобів. У вересні необхідно провести операцію, аби Серафим міг повноцінно рости та розвиватися.

Збиратимуть кошти на операцію хворому хлопчику: луцький музикант дасть благодійний концерт

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Теги: Сергій Скулинець, концерт, Ковель, операція, лікування
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