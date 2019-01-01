Збиратимуть кошти на операцію хворому хлопчику: луцький музикант дасть благодійний концерт
Сьогодні, 21:53
У Ковелі відбудеться благодійний концерт Сергія Скулинця «Мама».
Про це артист анонсував на своїй сторінці у Facebook - пише Район. Ковель.
«Запрошую всіх ковельчан долучитися до доброї, благодійної справи!», – йдеться у дописі Заслуженого артиста естрадного мистецтва України Сергія Скулинця.
Благодійний концерт відбудеться у Народному домі «Просвіта» 20 червня об 18 годині. Вхід вільний.
Як повідомили редакції Район.Ковель зібрані під час концерту кошти будуть спрямовані на лікування восьмирічного ковельчанина Серафима Строчука.
У хлопчика діагнозтували метафізарну дисплазію Шмідта, низькорослість, варусну деформацію обох нижніх кінцівок, деформацію та констрактуру обох ліктьових суглобів. У вересні необхідно провести операцію, аби Серафим міг повноцінно рости та розвиватися.
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Про це артист анонсував на своїй сторінці у Facebook - пише Район. Ковель.
«Запрошую всіх ковельчан долучитися до доброї, благодійної справи!», – йдеться у дописі Заслуженого артиста естрадного мистецтва України Сергія Скулинця.
Благодійний концерт відбудеться у Народному домі «Просвіта» 20 червня об 18 годині. Вхід вільний.
Як повідомили редакції Район.Ковель зібрані під час концерту кошти будуть спрямовані на лікування восьмирічного ковельчанина Серафима Строчука.
У хлопчика діагнозтували метафізарну дисплазію Шмідта, низькорослість, варусну деформацію обох нижніх кінцівок, деформацію та констрактуру обох ліктьових суглобів. У вересні необхідно провести операцію, аби Серафим міг повноцінно рости та розвиватися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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