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Для авіаційної безпеки та цивільного захисту: МВС придбає 13 українських літаків Ан-178

Для авіаційної безпеки та цивільного захисту: МВС придбає 13 українських літаків Ан-178
Міністерство внутрішніх справ закупить 13 українських літаків Ан-178 для бійців Національної гвардії та рятувальників ДСНС.

Про це сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сьогодні, 17 червня, на найбільшому міжнародному авіакосмічному салоні Paris Air Show у Ле-Бурже в Франції - повідомляє департамент комунікації МВС України.

Контракт домовилися підписати вже цієї осені. Це перші літаки з українськими та європейськими, але без російських комплектуючих. Восени буде перший демонстраційний політ нової машини. Через три роки літаки вже будуть на службі», - розповів Арсен Аваков.

Для авіаційної безпеки та цивільного захисту: МВС придбає 13 українських літаків Ан-178

Для авіаційної безпеки та цивільного захисту: МВС придбає 13 українських літаків Ан-178

Також очільник міністерства внутрішніх справ наголосив, що за технічними характеристиками даний літак – найкращий у своєму класі.

Для авіаційної безпеки та цивільного захисту: МВС придбає 13 українських літаків Ан-178

Для авіаційної безпеки та цивільного захисту: МВС придбає 13 українських літаків Ан-178

«Ан-178 підходить нам за всіма технічними характеристиками. Він використовуватиметься ДСНС для пожежогасіння, рятувальних операцій, а також для цілей Національної гвардії, починаючи з десантування, закінчуючи перевезеннями. Це класичний військово-транспортний літак», - сказав він.

Президент авіаконцерну «Антонов» Олександр Донець розповів, що робота над виготовленням літаків наразі триває.

«Ми досягли консенсусу з технологічних моментів, пов'язаних з комплектацією цієї машини. Реальна робота над літаками вже почалася. Це буде сучасний цифровий літак з сертифікатом експлуатації» - зазначив він.

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Теги: літак, МВС, Антонов, поліція
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