Для авіаційної безпеки та цивільного захисту: МВС придбає 13 українських літаків Ан-178





Про це сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сьогодні, 17 червня, на найбільшому міжнародному авіакосмічному салоні Paris Air Show у Ле-Бурже в Франції -



Контракт домовилися підписати вже цієї осені. Це перші літаки з українськими та європейськими, але без російських комплектуючих. Восени буде перший демонстраційний політ нової машини. Через три роки літаки вже будуть на службі», - розповів Арсен Аваков.







Також очільник міністерства внутрішніх справ наголосив, що за технічними характеристиками даний літак – найкращий у своєму класі.







«Ан-178 підходить нам за всіма технічними характеристиками. Він використовуватиметься ДСНС для пожежогасіння, рятувальних операцій, а також для цілей Національної гвардії, починаючи з десантування, закінчуючи перевезеннями. Це класичний військово-транспортний літак», - сказав він.



Президент авіаконцерну «Антонов» Олександр Донець розповів, що робота над виготовленням літаків наразі триває.



«Ми досягли консенсусу з технологічних моментів, пов'язаних з комплектацією цієї машини. Реальна робота над літаками вже почалася. Це буде сучасний цифровий літак з сертифікатом експлуатації» - зазначив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство внутрішніх справ закупить 13 українських літаків Ан-178 для бійців Національної гвардії та рятувальників ДСНС.Про це сказав міністр внутрішніх справ Українисьогодні, 17 червня, на найбільшому міжнародному авіакосмічному салоні Paris Air Show у Ле-Бурже в Франції - повідомляє департамент комунікації МВС України.Контракт домовилися підписати вже цієї осені. Це перші літаки з українськими та європейськими, але без російських комплектуючих. Восени буде перший демонстраційний політ нової машини. Через три роки літаки вже будуть на службі», - розповів Арсен Аваков.Також очільник міністерства внутрішніх справ наголосив, що за технічними характеристиками даний літак – найкращий у своєму класі.«Ан-178 підходить нам за всіма технічними характеристиками. Він використовуватиметься ДСНС для пожежогасіння, рятувальних операцій, а також для цілей Національної гвардії, починаючи з десантування, закінчуючи перевезеннями. Це класичний військово-транспортний літак», - сказав він.Президент авіаконцерну «Антонов»розповів, що робота над виготовленням літаків наразі триває.«Ми досягли консенсусу з технологічних моментів, пов'язаних з комплектацією цієї машини. Реальна робота над літаками вже почалася. Це буде сучасний цифровий літак з сертифікатом експлуатації» - зазначив він.

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