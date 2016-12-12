Олена Твердохліб розповіла, чому вийшла з партії «УКРОП»

Олена Твердохліб – одна із найактивніших голів територіальних громад на Волині. За останні роки Княгинівська ОТГ помітно змінилася в кращу сторону, а нова очільниця відзначилася рішучістю та креативом.



Нещадавно стало відомо, що Олена Твердохліб вирішила балотуватися у нардепи. Чому прийняла таке рішення, через що вийшла із партії УКРОП і які закони планує лобіювати у Раді – в розмові з



– Чому ви вирішили балотуватися у нардепи?



– Тому що можна багато чого змінити на рівні громади,але є багато законів, які не приймаються Радою і затримують подальшу децентралізацію в країні. Я маю багато практичних напрацювань за ці три з половиною роки роботи головою сільської ради і маю бажання змінити Україну так, як це вмію тільки я.



– Чому не йдете на вибори від партії УКРОП, членом якої були донедавна? Чому вийшли з неї?



– Тому що УКРОП вирішив, що я не та людина, яка має бути народним депутатом. Мене це дуже засмутило і я вирішила, що я можу зробити це і без партійної приналежності. Люди – це величезна сила, яка може все змінити.Саме в цьому я пересвідчилась в 2015 році. І саме в це я вірю і зараз.



Коли я написала заяву про складання повноважень голови Княгининівської сільської ради, багато людей написало мені, що напевно я йду в нардепи і тому хочу покинути свою посаду. На той час я хотіла повернутись в бізнес.Трохи пізніше я задумалась над тими думками жителів громади, які припустили моє балотування до Верховної Ради.



– Тобто ви хотіли йти у нардепи від УКРОПу, але в УКРОПі цього не захотіли?



– УКРОП не висував кандидатів і не йде на вибори як партія. Я хотіла йти самовисуванцем. Мені чітко сказали, що піде інша людина по 20-у окрузі і дали час подумати до ранку 11 червня. Вранці я написала заяву про складання повноважень.



– Зрозуміло. А хто саме вам це сказав? І яка людина йде?



– Зараз я не можу цього сказати, бо ще не знаю, чи піде він взагалі. Але я готова змагатись за місце у Верховній Раді з будь-ким, кого висунуть.



– А де ви візьмете гроші на виборчу кампанію?



– Для цього не потрібні гроші! На бензин, щоб об'їздити округ, ще маю. А ноги, щоб ходити по селах, думаю, що витримають.



– Але це у вашій громаді вас знають. А у Горохівському чи Локачинському районі?



– Знають мене і за межами області.



– Вам пропонували йти від «Слуги народу»? І взагалі: чому ви не заручилися якимось іншим партійним брендом, з яким було б легше...



– Вважаю, що людям вже набридли партії. Людям потрібні реальні дії і реальні люди, яких вони можуть бачити і чути… без пустих закликів і обіцянок.



– То вам пропонував хтось?



– Була одна історія. Не хочу про це.



– Якщо ви станете нардепом, перестанете бути головою громади. Думаєте, ваші виборці вас зрозуміють? Ви бачите когось, хто достойний замість вас очолити громаду?



– Думаю, що зрозуміють. Депутати вирішать, хто очолить громаду до місцевих виборів 2020 року.



– А у вас вже є програма?



– Є. Можу дати вам для ознайомлення.



Почитайте і зрозумієте, чому я хочу, щоб в моєї громади і десятків інших залишились гроші від акцизу на пальне, від продажу в роздріб на АЗС, які в 2020 році заберуть. Це 10 мільйонів гривень з бюджету нашої ОТГ.







«Це моя група підтримки при реєстрації», – розповіла Олена Твердохліб.







Олена Твердохліб разом з подругою Іриною Гуменюк. Каже, що саме вона дала їй 42 тисячі гривень для реєстраційного внеску.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. – одна із найактивніших голів територіальних громад на Волині. За останні роки Княгинівська ОТГ помітно змінилася в кращу сторону, а нова очільниця відзначилася рішучістю та креативом.Нещадавно стало відомо, що Олена Твердохліб вирішила балотуватися у нардепи. Чому прийняла таке рішення, через що вийшла із партії УКРОП і які закони планує лобіювати у Раді – в розмові з «Першим» – Тому що можна багато чого змінити на рівні громади,але є багато законів, які не приймаються Радою і затримують подальшу децентралізацію в країні. Я маю багато практичних напрацювань за ці три з половиною роки роботи головою сільської ради і маю бажання змінити Україну так, як це вмію тільки я.– Тому що УКРОП вирішив, що я не та людина, яка має бути народним депутатом. Мене це дуже засмутило і я вирішила, що я можу зробити це і без партійної приналежності. Люди – це величезна сила, яка може все змінити.Саме в цьому я пересвідчилась в 2015 році. І саме в це я вірю і зараз.Коли я написала заяву про складання повноважень голови Княгининівської сільської ради, багато людей написало мені, що напевно я йду в нардепи і тому хочу покинути свою посаду. На той час я хотіла повернутись в бізнес.Трохи пізніше я задумалась над тими думками жителів громади, які припустили моє балотування до Верховної Ради.– УКРОП не висував кандидатів і не йде на вибори як партія. Я хотіла йти самовисуванцем. Мені чітко сказали, що піде інша людина по 20-у окрузі і дали час подумати до ранку 11 червня. Вранці я написала заяву про складання повноважень.– Зараз я не можу цього сказати, бо ще не знаю, чи піде він взагалі. Але я готова змагатись за місце у Верховній Раді з будь-ким, кого висунуть.– Для цього не потрібні гроші! На бензин, щоб об'їздити округ, ще маю. А ноги, щоб ходити по селах, думаю, що витримають.– Знають мене і за межами області.– Вважаю, що людям вже набридли партії. Людям потрібні реальні дії і реальні люди, яких вони можуть бачити і чути… без пустих закликів і обіцянок.– Була одна історія. Не хочу про це.– Думаю, що зрозуміють. Депутати вирішать, хто очолить громаду до місцевих виборів 2020 року.– Є. Можу дати вам для ознайомлення.Почитайте і зрозумієте, чому я хочу, щоб в моєї громади і десятків інших залишились гроші від акцизу на пальне, від продажу в роздріб на АЗС, які в 2020 році заберуть. Це 10 мільйонів гривень з бюджету нашої ОТГ.«Це моя група підтримки при реєстрації», – розповіла Олена Твердохліб.Олена Твердохліб разом з подругою. Каже, що саме вона дала їй 42 тисячі гривень для реєстраційного внеску.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію