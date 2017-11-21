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На Волині повісився депутат

На Волині повісився депутат
Депутат Старовижівської ОТГ Сергій Чабан вчинив самогубство через повішення. Трагедія трапилась у понеділок, 17 червня.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Відомо, що Сергій Чабан проживав у селі Брідки Старовижівського району та працював старшим диспетчером Старовижівської філії ПрАТ «Волиньобленерго».

У депутати балотувався від політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

У травні йому виповнилось 32 роки.

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Теги: Сергій Чабан, депутат, повісився, смерть
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