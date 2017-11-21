На Волині повісився депутат

Сергій Чабан вчинив самогубство через повішення. Трагедія трапилась у понеділок, 17 червня.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Відомо, що Сергій Чабан проживав у селі Брідки Старовижівського району та працював старшим диспетчером Старовижівської філії ПрАТ «Волиньобленерго».



У депутати балотувався від політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".



У травні йому виповнилось 32 роки.



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