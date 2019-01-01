18 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження депутат Волинської обласної ради, директор ТзОВ "П’ятидні"(на фото).Також день народження святкують декан факультету міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, івент-організатор, видавець журналу Free Time, журналісткапідприємецьВітаємо їх та іменинників цього дня – тих, хто носить імена Ігор, Костянтин, Леонід.Зичимо усім здоров’я, достатку й успіхів у роботі.18 червня 1948 року народився колишній директор Волинського обласного академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України Богдан Береза.Він помер 4 грудня 2010 року.18 червня 2012 року в Луцьку "замінували" приміщення Волинської облдержадміністрації, а ввечері - залізничного вокзалу.За кілька днів міліція повідомила, що затримала "мінера", яким виявився уродженець Херсона. Суд визнав чоловіка психічно неврівноваженим. Тому служителі Феміди ухвалили рішення, що він має пройти курс примусового лікування у психіатричному закладі.