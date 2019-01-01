Назвали переможців змагань з мотокросу, який відбувся на Волині. ФОТО





Участь у них взяли учасники з різних регіонів України: Закарпаття, Львова, Рівного, Волині, а також прибули учасники із сусідньої Білорусі - пише



“Дякую всім спортсменам, які прибули. Також дякуємо гостям. Бажаємо гарних емоцій та відпочинку. Ми цю трасу робили для вас, і старалися її зробити найкращою в регіоні”, – зазначив Валерій Олексюк, головний організатор змагань.



Учасників мотокросу розподілили по категоріях: початківці, аматори,ветерани, 50 кб.см. (об’єм двигуна), та 65-85 кб.см. Всі учасники виїжджали на трасу по два рази. На кожну категорію визначили контрольний час.



Змагання загалом тривали близько 6-ти годин.



У загальному рейтингу команд, перемогу здобули володимир-волинці із клубу “Віраж”.



Додамо, що довжина траси становить 1730 метрів. На ній розташовано 20 елементів різної складності (трампліни, різкі повороти та ін.).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У поеділок, 17-го червня, у Володимирі-Волинському відбулися змагання із мотокросу, присвячені 14-й ОМБр.Участь у них взяли учасники з різних регіонів України: Закарпаття, Львова, Рівного, Волині, а також прибули учасники із сусідньої Білорусі - пише БУГ “Дякую всім спортсменам, які прибули. Також дякуємо гостям. Бажаємо гарних емоцій та відпочинку. Ми цю трасу робили для вас, і старалися її зробити найкращою в регіоні”, – зазначив Валерій Олексюк, головний організатор змагань.Учасників мотокросу розподілили по категоріях: початківці, аматори,ветерани, 50 кб.см. (об’єм двигуна), та 65-85 кб.см. Всі учасники виїжджали на трасу по два рази. На кожну категорію визначили контрольний час.Змагання загалом тривали близько 6-ти годин.У загальному рейтингу команд, перемогу здобули володимир-волинці із клубу “Віраж”.Додамо, що довжина траси становить 1730 метрів. На ній розташовано 20 елементів різної складності (трампліни, різкі повороти та ін.).

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