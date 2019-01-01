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Назвали переможців змагань з мотокросу, який відбувся на Волині. ФОТО

Назвали переможців змагань з мотокросу, який відбувся на Волині. ФОТО
У поеділок, 17-го червня, у Володимирі-Волинському відбулися змагання із мотокросу, присвячені 14-й ОМБр.

Участь у них взяли учасники з різних регіонів України: Закарпаття, Львова, Рівного, Волині, а також прибули учасники із сусідньої Білорусі - пише БУГ.

“Дякую всім спортсменам, які прибули. Також дякуємо гостям. Бажаємо гарних емоцій та відпочинку. Ми цю трасу робили для вас, і старалися її зробити найкращою в регіоні”, – зазначив Валерій Олексюк, головний організатор змагань.

Учасників мотокросу розподілили по категоріях: початківці, аматори,ветерани, 50 кб.см. (об’єм двигуна), та 65-85 кб.см. Всі учасники виїжджали на трасу по два рази. На кожну категорію визначили контрольний час.

Змагання загалом тривали близько 6-ти годин.

У загальному рейтингу команд, перемогу здобули володимир-волинці із клубу “Віраж”.

Додамо, що довжина траси становить 1730 метрів. На ній розташовано 20 елементів різної складності (трампліни, різкі повороти та ін.).


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Теги: мотокрос, змагання, Володимир-Волинський
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