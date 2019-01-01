Україна виграла Суперфінал Світової серії з синхронного плавання
Сьогодні, 04:17
У Будапешті (Угорщина) завершився Суперфінал Світової серії з синхронного плавання сезону 2019 року.
Як і в технічній та довільній програмах, українські синхроністки виграли в хай-лайтах і комбінації, повідомляє Укрінформ.
У підсумку збірна України набрала 395 очок і перемогла у загальному заліку Суперфіналу, отримавши $100 000 призових. Другою стала Іспанія – 305 очок і $70 000. Третє місце посіла Канада – 215 очок і $50 000.
Додамо, що у загальному заліку Світової серії сезону-2019 Канада випередила Україну – 1425 очок проти 1365.
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Як і в технічній та довільній програмах, українські синхроністки виграли в хай-лайтах і комбінації, повідомляє Укрінформ.
У підсумку збірна України набрала 395 очок і перемогла у загальному заліку Суперфіналу, отримавши $100 000 призових. Другою стала Іспанія – 305 очок і $70 000. Третє місце посіла Канада – 215 очок і $50 000.
Додамо, що у загальному заліку Світової серії сезону-2019 Канада випередила Україну – 1425 очок проти 1365.
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