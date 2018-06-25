Шахрай-гастролер «розвів» три компанії з Волині на комплектуючі до комп'ютерів





Про це повідомляє



За словами правоохоронців, підозрюваний розробив власну шахрайську схему, відповідно до якої замовляв у різних постачальників процесори та інші комплектуючі до комп'ютерів. Обирав не дешеві - вартістю більше 5 000 гривень кожен. Товар доставляв за місцем призначення оператор поштового зв'язку.



- Даний громадянин за допомогою майстерності рук здійснював підміну процесора, який йому надходив, а це переважно дорогі процесори, на його місце клав дешевший. В подальшому оператор повідомляв, що оплата карткою не спрацьовує і він йшов, начебто по гроші. Проте не повертався, - розповідає слідчий Тернопільського відділу поліції Зіновій Кава.





Товар оператор поштового зв'язку за кілька днів повертав власникові. Лише за один день харків'янин поміняв 9 комплектуючих по дев'яти відділеннях Тернополя. Його особу встановили.



- З 1985 року судимий за умисні злочини. Даний громадянин веде антисоціальний спосіб життя - він кочує по Україні, здійснюючи свою незаконну діяльність.



На території Волинської області зафіксовано три факти шахрайства, ще вісім на Рівненщині, кілька у Вінниці. Затримали підозрюваного згідно із статтею 208 КПК волинські правоохоронці. Чоловік відповідатиме перед законом за статтею 185 частина 2 ККУ - крадіжка, вчинена повторно.



Триває слідство. Перевіряють працівники поліції причетність даної особи до аналогічних злочинів на території інших областей України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збитків більш, як на 30 000 гривень лише за один день спричинив постачальникам побутової техніки України 56-річний уродженець Харківщини. Чоловік шахрайським методом отримував дороговартісне комп'ютерне обладнання.Про це повідомляє поліція Тернопільської області.За словами правоохоронців, підозрюваний розробив власну шахрайську схему, відповідно до якої замовляв у різних постачальників процесори та інші комплектуючі до комп'ютерів. Обирав не дешеві - вартістю більше 5 000 гривень кожен. Товар доставляв за місцем призначення оператор поштового зв'язку.- Даний громадянин за допомогою майстерності рук здійснював підміну процесора, який йому надходив, а це переважно дорогі процесори, на його місце клав дешевший. В подальшому оператор повідомляв, що оплата карткою не спрацьовує і він йшов, начебто по гроші. Проте не повертався, - розповідає слідчий Тернопільського відділу поліціїТовар оператор поштового зв'язку за кілька днів повертав власникові. Лише за один день харків'янин поміняв 9 комплектуючих по дев'яти відділеннях Тернополя. Його особу встановили.- З 1985 року судимий за умисні злочини. Даний громадянин веде антисоціальний спосіб життя - він кочує по Україні, здійснюючи свою незаконну діяльність.На території Волинської області зафіксовано три факти шахрайства, ще вісім на Рівненщині, кілька у Вінниці. Затримали підозрюваного згідно із статтею 208 КПК волинські правоохоронці. Чоловік відповідатиме перед законом за статтею 185 частина 2 ККУ - крадіжка, вчинена повторно.Триває слідство. Перевіряють працівники поліції причетність даної особи до аналогічних злочинів на території інших областей України.

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