У Нігерії діти-смертники вбили близько 30 людей, ще 40 – поранили





Про це повідомляє



Терористами-смертниками, які підірвали себе у Нігерії, виявилися дві дівчинки й хлопчик.



“Трьома смертниками, які підірвали себе, вбивши 30 людей і поранивши 39, на північному сході в Нігерії, були дві дівчинки й один хлопчик”, - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що нині ще ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт. Проте, в регіоні регулярно здійснюють напади бойовики терористичного угруповання “Боко Гарам”. Терористи, для досягнення своїх цілей, часто вербують дітей, яких вони викрадають із сіл на півночі Нігерії.



Як повідомлялося, у результаті підриву трьох терористів-смертників на півночі Нігерії загинуло 30 людей, ще 40 дістали поранення. Один теракт стався у місті Кондуга у неділю близько 21 години в залі, де вболівальники дивилися футбол. Пізніше пролунали ще два вибухи - смертники підірвали себе у натовпі у барі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У результаті підриву трьох терористів-смертників на півночі Нігерії загинуло 30 людей, ще 40 дістали поранення.Про це повідомляє Укрінформ Терористами-смертниками, які підірвали себе у Нігерії, виявилися дві дівчинки й хлопчик.“Трьома смертниками, які підірвали себе, вбивши 30 людей і поранивши 39, на північному сході в Нігерії, були дві дівчинки й один хлопчик”, - йдеться у повідомленні.Зазначається, що нині ще ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт. Проте, в регіоні регулярно здійснюють напади бойовики терористичного угруповання “Боко Гарам”. Терористи, для досягнення своїх цілей, часто вербують дітей, яких вони викрадають із сіл на півночі Нігерії.Як повідомлялося, у результаті підриву трьох терористів-смертників на півночі Нігерії загинуло 30 людей, ще 40 дістали поранення. Один теракт стався у місті Кондуга у неділю близько 21 години в залі, де вболівальники дивилися футбол. Пізніше пролунали ще два вибухи - смертники підірвали себе у натовпі у барі.

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