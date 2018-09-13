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У волинському селі побудують очисні споруди

У волинському селі побудують очисні споруди
У селі Мар'янівка Горохівського району побудують очисні споруди.

Мар’янівська селищна рада вже оголосила відкриті торги для визначення виконавця робіт. Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 червня. Аукціон має розпочатися 1 липня, – пишуть Волинські Новини.

Очікувана вартість спорудження очисних становить 9 875 537 гривень.

Очисні споруди в селищі хочуть збудувати до 31 грудня 2020 року.

Серед вимог до учасників торгів – наявність необхідного обладнання, працівників відповідної кваліфікації та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт.

Передбачено, що нові очисні міститимуть наступне обладнання:

- відстійник діаметром три метри,

- розчинний бак гіпохлориту натрію,

- рама під повітродувку,

- вентилятор з рамою для повітродувки,

- решітка канального типу,

- насос подачі стоків в аеротенк,

- повітродувка для підводу повітря,

- система аерації усереднювача,

- система аерації аеротенка,

- система аерації стабілізатора осаду,

- комплект трубопроводів та запірної арматури,

- щит управління КіПіА,

- комплект КіПіА.

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Теги: очисні споруди, Волинь
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