У волинському селі побудують очисні споруди
Сьогодні, 08:30
У селі Мар'янівка Горохівського району побудують очисні споруди.
Мар’янівська селищна рада вже оголосила відкриті торги для визначення виконавця робіт. Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 червня. Аукціон має розпочатися 1 липня, – пишуть Волинські Новини.
Очікувана вартість спорудження очисних становить 9 875 537 гривень.
Очисні споруди в селищі хочуть збудувати до 31 грудня 2020 року.
Серед вимог до учасників торгів – наявність необхідного обладнання, працівників відповідної кваліфікації та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт.
Передбачено, що нові очисні міститимуть наступне обладнання:
- відстійник діаметром три метри,
- розчинний бак гіпохлориту натрію,
- рама під повітродувку,
- вентилятор з рамою для повітродувки,
- решітка канального типу,
- насос подачі стоків в аеротенк,
- повітродувка для підводу повітря,
- система аерації усереднювача,
- система аерації аеротенка,
- система аерації стабілізатора осаду,
- комплект трубопроводів та запірної арматури,
- щит управління КіПіА,
- комплект КіПіА.
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Мар’янівська селищна рада вже оголосила відкриті торги для визначення виконавця робіт. Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 червня. Аукціон має розпочатися 1 липня, – пишуть Волинські Новини.
Очікувана вартість спорудження очисних становить 9 875 537 гривень.
Очисні споруди в селищі хочуть збудувати до 31 грудня 2020 року.
Серед вимог до учасників торгів – наявність необхідного обладнання, працівників відповідної кваліфікації та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт.
Передбачено, що нові очисні міститимуть наступне обладнання:
- відстійник діаметром три метри,
- розчинний бак гіпохлориту натрію,
- рама під повітродувку,
- вентилятор з рамою для повітродувки,
- решітка канального типу,
- насос подачі стоків в аеротенк,
- повітродувка для підводу повітря,
- система аерації усереднювача,
- система аерації аеротенка,
- система аерації стабілізатора осаду,
- комплект трубопроводів та запірної арматури,
- щит управління КіПіА,
- комплект КіПіА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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