У волинському селі побудують очисні споруди





Мар’янівська селищна рада вже оголосила відкриті торги для визначення виконавця робіт. Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 червня. Аукціон має розпочатися 1 липня, – пишуть



Очікувана вартість спорудження очисних становить 9 875 537 гривень.



Очисні споруди в селищі хочуть збудувати до 31 грудня 2020 року.



Серед вимог до учасників торгів – наявність необхідного обладнання, працівників відповідної кваліфікації та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт.



Передбачено, що нові очисні міститимуть наступне обладнання:



- відстійник діаметром три метри,



- розчинний бак гіпохлориту натрію,



- рама під повітродувку,



- вентилятор з рамою для повітродувки,



- решітка канального типу,



- насос подачі стоків в аеротенк,



- повітродувка для підводу повітря,



- система аерації усереднювача,



- система аерації аеротенка,



- система аерації стабілізатора осаду,



- комплект трубопроводів та запірної арматури,



- щит управління КіПіА,



- комплект КіПіА.

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