Синоптики прогнозують до 33 градусів тепла





Про це



"18 червня в Україні переважно без опадів, лише у Карпатському регіоні, вночі у північних, вдень у центральних та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза", - вказали синоптики.



Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 25-30°, у південній частині до 33°.



Вітер змінних напрямків, слабкий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні у вівторок, 18 червня, очікується погода переважно без опадів, на півдні утримається 33-градусна спека.Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру."18 червня в Україні переважно без опадів, лише у Карпатському регіоні, вночі у північних, вдень у центральних та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза", - вказали синоптики.Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 25-30°, у південній частині до 33°.Вітер змінних напрямків, слабкий.

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