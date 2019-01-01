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Синоптики прогнозують до 33 градусів тепла

Синоптики прогнозують до 33 градусів тепла
В Україні у вівторок, 18 червня, очікується погода переважно без опадів, на півдні утримається 33-градусна спека.

Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"18 червня в Україні переважно без опадів, лише у Карпатському регіоні, вночі у північних, вдень у центральних та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза", - вказали синоптики.

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 25-30°, у південній частині до 33°.

Вітер змінних напрямків, слабкий.

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Теги: погода, спека
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