Синоптики прогнозують до 33 градусів тепла
Сьогодні, 08:48
В Україні у вівторок, 18 червня, очікується погода переважно без опадів, на півдні утримається 33-градусна спека.
Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"18 червня в Україні переважно без опадів, лише у Карпатському регіоні, вночі у північних, вдень у центральних та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза", - вказали синоптики.
Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 25-30°, у південній частині до 33°.
Вітер змінних напрямків, слабкий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"18 червня в Україні переважно без опадів, лише у Карпатському регіоні, вночі у північних, вдень у центральних та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза", - вказали синоптики.
Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 25-30°, у південній частині до 33°.
Вітер змінних напрямків, слабкий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 18 червня
Сьогодні, 09:00
Синоптики прогнозують до 33 градусів тепла
Сьогодні, 08:48
У волинському селі побудують очисні споруди
Сьогодні, 08:30
Як виглядав Ковель в роки Першої світової війни. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:16
Apple оголосила дату презентації iPhone 11
Сьогодні, 07:29