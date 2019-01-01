Курс валют у Луцьку на 18 червня





Євро при купівлі становить - 29.424, продажу - 30.062.



Курс російського рубля: купівля - 0.356, продаж - 0.417.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.679, продаж - 7.109.

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