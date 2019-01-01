18 червня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна ігнорувати сновидіння
Сьогодні, 09:27
Сьогодні, 18 червня, вшановують святого Дорофея та відзначають день стійкої гастрономії.
До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робит, - пише Радіо Максимус.
Дата 18 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За народним календарем сьогодні відзначають Дорофєєв день. У цей день наші пращури примічали напрямок вітру. Церква вшановує священномученика Дорофея, єпископа міста Тіра в Фінікії. Святий народився у 255 році в Антіохії. За праведне життя був зведений в сан єпископа міста Тіра. У період гонінь на християн за часів імператора Діоклетіана (303-304 рр.) пішов з міста. Коли гоніння припинилися, а до влади прийшов Костянтин Великий, Дорофій повернувся і понад 50 років керував своєю паствою.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 18 червня, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Василина, Віктор, Галина, Дорофій, Ігор, Кіндратій, Костянтин, Леонід, Маркіян, Ніка, Павло, Федір, Альжбета, Марк. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Якщо вітер з північного заходу, то це до сирого літа. Якщо зі сходу – до поголовних хвороб. Якщо з півночі – до ясного дня. Якщо з півдня – до родючого року.
Якщо день теплий і ясний, то зерно буде велике.
Якщо вранці бджоли не летять в поле, а сидять по вуликах, то буде дощ.
Якщо вранці трава сильніше, ніж зазвичай пахне, то буде дощ.
Якщо в хмарний день перед заходом яскраво засяяло сонце, то наближається негода.
Якщо дятел співає, і сова всю ніч кричить, то це до опадів.
Якщо туман над водою, то це до великої кількості грибів.
Якщо багато павуків, то це на гарну погоду.
Якщо в першій половині дня виполоти бур'яни на городі, то вони більше не виростуть. Це ж стосується і волосся на тілі, вирваного з корінням.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Сьогодні не варто зловживати сном, бо можна проспати все життя. Проте сни з 17 на 18 червня віщі. Здійсняться вони дуже скоро. Сновидіння, побачене вдень 18 червня, збудеться через рік, день в день.
У цей день не варто братися за домашні справи. Якщо ви все ж таки вирішили поратися по господарству, то зробіть все максимально швидко. Також сьогодні не бажано витрачати великі суми на речі не першої необхідності.
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До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робит, - пише Радіо Максимус.
Дата 18 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За народним календарем сьогодні відзначають Дорофєєв день. У цей день наші пращури примічали напрямок вітру. Церква вшановує священномученика Дорофея, єпископа міста Тіра в Фінікії. Святий народився у 255 році в Антіохії. За праведне життя був зведений в сан єпископа міста Тіра. У період гонінь на християн за часів імператора Діоклетіана (303-304 рр.) пішов з міста. Коли гоніння припинилися, а до влади прийшов Костянтин Великий, Дорофій повернувся і понад 50 років керував своєю паствою.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 18 червня, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Василина, Віктор, Галина, Дорофій, Ігор, Кіндратій, Костянтин, Леонід, Маркіян, Ніка, Павло, Федір, Альжбета, Марк. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Якщо вітер з північного заходу, то це до сирого літа. Якщо зі сходу – до поголовних хвороб. Якщо з півночі – до ясного дня. Якщо з півдня – до родючого року.
Якщо день теплий і ясний, то зерно буде велике.
Якщо вранці бджоли не летять в поле, а сидять по вуликах, то буде дощ.
Якщо вранці трава сильніше, ніж зазвичай пахне, то буде дощ.
Якщо в хмарний день перед заходом яскраво засяяло сонце, то наближається негода.
Якщо дятел співає, і сова всю ніч кричить, то це до опадів.
Якщо туман над водою, то це до великої кількості грибів.
Якщо багато павуків, то це на гарну погоду.
Якщо в першій половині дня виполоти бур'яни на городі, то вони більше не виростуть. Це ж стосується і волосся на тілі, вирваного з корінням.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Сьогодні не варто зловживати сном, бо можна проспати все життя. Проте сни з 17 на 18 червня віщі. Здійсняться вони дуже скоро. Сновидіння, побачене вдень 18 червня, збудеться через рік, день в день.
У цей день не варто братися за домашні справи. Якщо ви все ж таки вирішили поратися по господарству, то зробіть все максимально швидко. Також сьогодні не бажано витрачати великі суми на речі не першої необхідності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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