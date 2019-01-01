У Луцьку біля Старого ринку призупинять рух транспорту

У Луцьку призупинять рух транспорту на майдані Братський міст під час проходження скорботної ходи.Відбудеться вона у неділю, 23 червня, у пам'ять про жертв розстрілу в’язнів у Луцькій тюрмі, йдеться у розпорядженні секретаря міськрадиУ цей день обмежать заїзд та рух транспорту на Театральний майдан, вулиці Градний Узвіз, Лесі Українки, Братковського, Кафедральну та площу перед Луцьким замком.А також призупинять рух транспорту під час проходження скорботної ходи на майдані Братський міст.