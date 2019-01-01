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У Луцьку біля Старого ринку призупинять рух транспорту

У Луцьку біля Старого ринку призупинять рух транспорту
У Луцьку призупинять рух транспорту на майдані Братський міст під час проходження скорботної ходи.

Відбудеться вона у неділю, 23 червня, у пам'ять про жертв розстрілу в’язнів у Луцькій тюрмі, йдеться у розпорядженні секретаря міськради Григорія Пустовіта.

У цей день обмежать заїзд та рух транспорту на Театральний майдан, вулиці Градний Узвіз, Лесі Українки, Братковського, Кафедральну та площу перед Луцьким замком.

А також призупинять рух транспорту під час проходження скорботної ходи на майдані Братський міст.



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Теги: перекриття, рух, Луцьк
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