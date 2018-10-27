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Волинь – на другому місці в Україні за найменшою кількістю пенсіонерів

Волинь – на другому місці в Україні за найменшою кількістю пенсіонерів
Волинська область – у ТОПі областей за найменшою кількістю пенсіонерів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко.

«Чисельність пенсіонерів скорочується, а чоловіки живуть після виходу на пенсію до 4 років. Це відбувається при зростанні середнього віку життя як жінок, так і чоловіків. За перший квартал поточного року кількість пенсіонерів зменшилась на 80 456 осіб, із 11 470 405 до 11 389 949. А за останні чотири роки їх кількість скоротилася на 6,2%.

У 2015 році їх чисельність становила 12 147 200 осіб, а на 1 квітня 2019 року, за даними Пенсійного фонду України, 11 389 900 пенсіонерів. Тобто скорочення відбулося на 750 тисяч людей», – йдеться у дописі.

Експерти Національної ради економічного розвитку проаналізували, на скільки змінилась чисельність пенсіонерів у регіонах за перший квартал 2019 року і де відбулося найбільше скорочення.

ТОП-5 регіонів, де найбільше пенсіонерів, станом на початок другого кварталу: Дніпропетровська область – 955 617 осіб, Донецька – 813 108, Харківська – 794 971, Київ – 768 567 і Львівська область – 685 717.

П’ятірка з найменшою чисельністю складається з Чернівецької області – 221 821 осіб, Волинської – 266 621, Закарпатської – 272 876, Кіровоградської – 277 599 і Тернопільської – 286 790.

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Теги: Волинь, пенсіонер
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