Жахлива аварія на Рівненщині: двоє людей загинули, ще двоє – травмовані. ФОТО





Поліцейські на місці події попередньо встановили, що внаслідок лобового зіткнення двох легкових автомобілів Ford та Volkswagen Passat» загинули обоє водіїв і травмувалися двоє пасажирів, - інформує ГУНП у Рівненській області.



Слідчі з’ясовують усі обставини ДТП. Рух транспортних засобів, який був тимчасово ускладнений, відновили





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Колоденка сьогодні, 18 червня, близько сьомої години ранку сталася смертельна автопригода.Поліцейські на місці події попередньо встановили, що внаслідок лобового зіткнення двох легкових автомобілів Ford та Volkswagen Passat» загинули обоє водіїв і травмувалися двоє пасажирів, - інформує ГУНП у Рівненській області.Слідчі з’ясовують усі обставини ДТП. Рух транспортних засобів, який був тимчасово ускладнений, відновили

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