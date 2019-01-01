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Жахлива аварія на Рівненщині: двоє людей загинули, ще двоє – травмовані. ФОТО

Жахлива аварія на Рівненщині: двоє людей загинули, ще двоє – травмовані. ФОТО
На автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Колоденка сьогодні, 18 червня, близько сьомої години ранку сталася смертельна автопригода.

Поліцейські на місці події попередньо встановили, що внаслідок лобового зіткнення двох легкових автомобілів Ford та Volkswagen Passat» загинули обоє водіїв і травмувалися двоє пасажирів, - інформує ГУНП у Рівненській області.

Слідчі з’ясовують усі обставини ДТП. Рух транспортних засобів, який був тимчасово ускладнений, відновили

Жахлива аварія на Рівненщині: двоє людей загинули, ще двоє – травмовані. ФОТО
Жахлива аварія на Рівненщині: двоє людей загинули, ще двоє – травмовані. ФОТО
Жахлива аварія на Рівненщині: двоє людей загинули, ще двоє – травмовані. ФОТО
Жахлива аварія на Рівненщині: двоє людей загинули, ще двоє – травмовані. ФОТО

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Теги: аварія, смерть, Рівненщина
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