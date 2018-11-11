Атовець з Луцька важко травмувався: просять допомогти з лікуванням





Про це на своїй сторінці у facebook написала Світлана Якобчук.



Зазначається, що 2 червня внаслідок нещасного випадку отримав тяжку травму атовець Андрій Віталійович Бородій.



У чоловіка діагноз: "важка закрита хребетно-спінальна травма. Перелом тіла С5 компресійний перелом тіла С6 з компресією спинного мозку важкого ступеня".



Атовцю на даний час необхідна тривала реабілітація та лікування.



Реквізити для благодійників: Картка ПриватБанку 4149 4971 0044 5883 мати Бородій Світлана Ананіївна.





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