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Атовець з Луцька важко травмувався: просять допомогти з лікуванням

Атовець з Луцька важко травмувався: просять допомогти з лікуванням
У Луцьку родина учасника АТО просить про допомогу.

Про це на своїй сторінці у facebook написала Світлана Якобчук.

Зазначається, що 2 червня внаслідок нещасного випадку отримав тяжку травму атовець Андрій Віталійович Бородій.

У чоловіка діагноз: "важка закрита хребетно-спінальна травма. Перелом тіла С5 компресійний перелом тіла С6 з компресією спинного мозку важкого ступеня".

Атовцю на даний час необхідна тривала реабілітація та лікування.

Реквізити для благодійників: Картка ПриватБанку 4149 4971 0044 5883 мати Бородій Світлана Ананіївна.

Атовець з Луцька важко травмувався: просять допомогти з лікуванням

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Теги: допомога, кошти, лікування
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