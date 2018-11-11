Атовець з Луцька важко травмувався: просять допомогти з лікуванням
Сьогодні, 10:13
У Луцьку родина учасника АТО просить про допомогу.
Про це на своїй сторінці у facebook написала Світлана Якобчук.
Зазначається, що 2 червня внаслідок нещасного випадку отримав тяжку травму атовець Андрій Віталійович Бородій.
У чоловіка діагноз: "важка закрита хребетно-спінальна травма. Перелом тіла С5 компресійний перелом тіла С6 з компресією спинного мозку важкого ступеня".
Атовцю на даний час необхідна тривала реабілітація та лікування.
Реквізити для благодійників: Картка ПриватБанку 4149 4971 0044 5883 мати Бородій Світлана Ананіївна.
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Про це на своїй сторінці у facebook написала Світлана Якобчук.
Зазначається, що 2 червня внаслідок нещасного випадку отримав тяжку травму атовець Андрій Віталійович Бородій.
У чоловіка діагноз: "важка закрита хребетно-спінальна травма. Перелом тіла С5 компресійний перелом тіла С6 з компресією спинного мозку важкого ступеня".
Атовцю на даний час необхідна тривала реабілітація та лікування.
Реквізити для благодійників: Картка ПриватБанку 4149 4971 0044 5883 мати Бородій Світлана Ананіївна.
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Атовець з Луцька важко травмувався: просять допомогти з лікуванням
Сьогодні, 10:13