Показали, як відкривали Братський міст у Луцьку майже 100 років тому. РЕТРОФОТО





Про це на своїй сторінці повідомила дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.



На фото – урочисте відкриття залізобетонного мосту через річку Глушець. У 1924 році замість дерев'яного мосту був побудований залізобетонний, названий на честь польського короля Казимира Великого. Лучани ж традиційно називали його Братським, Базиліанським чи Глушецьким.



«На фото бачимо торгові ряди біля мосту. Також з правого боку Хрестовоздвиженська церква та приміщення колишнього братського Хрестовоздвиженського монастиря, де сьогодні розташований чудовий Музей історії Луцького братства, відділ Волинського краєзнавчого музею», – пише лучанка.



«На одній із вивісок на фото вдалось прочитати "Мануфактура Епелбаум"» – зазначила Тетяна Яцечко-Блаженко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з'явилась фотографія Луцька 1924 року.Про це на своїй сторінці повідомила дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.На фото – урочисте відкриття залізобетонного мосту через річку Глушець. У 1924 році замість дерев'яного мосту був побудований залізобетонний, названий на честь польського короля Казимира Великого. Лучани ж традиційно називали його Братським, Базиліанським чи Глушецьким.«На фото бачимо торгові ряди біля мосту. Також з правого боку Хрестовоздвиженська церква та приміщення колишнього братського Хрестовоздвиженського монастиря, де сьогодні розташований чудовий Музей історії Луцького братства, відділ Волинського краєзнавчого музею», – пише лучанка.«На одній із вивісок на фото вдалось прочитати "Мануфактура Епелбаум"» – зазначила Тетяна Яцечко-Блаженко.

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