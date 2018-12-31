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Показали, як відкривали Братський міст у Луцьку майже 100 років тому. РЕТРОФОТО

Показали, як відкривали Братський міст у Луцьку майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
У мережі з'явилась фотографія Луцька 1924 року.

Про це на своїй сторінці повідомила дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.

На фото – урочисте відкриття залізобетонного мосту через річку Глушець. У 1924 році замість дерев'яного мосту був побудований залізобетонний, названий на честь польського короля Казимира Великого. Лучани ж традиційно називали його Братським, Базиліанським чи Глушецьким.

«На фото бачимо торгові ряди біля мосту. Також з правого боку Хрестовоздвиженська церква та приміщення колишнього братського Хрестовоздвиженського монастиря, де сьогодні розташований чудовий Музей історії Луцького братства, відділ Волинського краєзнавчого музею», – пише лучанка.

«На одній із вивісок на фото вдалось прочитати "Мануфактура Епелбаум"» – зазначила Тетяна Яцечко-Блаженко.

Показали, як відкривали Братський міст у Луцьку майже 100 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: ретрофото, Луцьк, Волинь
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