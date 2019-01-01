В озері на Волині втопився 40-річний чоловік
Сьогодні, 10:41
На Вонині внаслідок необережного поводження на воді за минулий тиждень втопилися 5 людей.
Так, 14 червня в озері Сераховицьке у Старовижівському районі втопився 40-річний чоловік, - пише У ДСНС України у Волинській області.
Тіло потопельника підняли на поверхню місцеві жителі.
Нагадаємо, що 16 червня з річки Стир у Луцьку водолази витягли тіло 40-річної жінки.А у Стиру біля села Мерва Горохівського району вони підняли тіло 58-річного чоловіка.
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Так, 14 червня в озері Сераховицьке у Старовижівському районі втопився 40-річний чоловік, - пише У ДСНС України у Волинській області.
Тіло потопельника підняли на поверхню місцеві жителі.
Нагадаємо, що 16 червня з річки Стир у Луцьку водолази витягли тіло 40-річної жінки.А у Стиру біля села Мерва Горохівського району вони підняли тіло 58-річного чоловіка.
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