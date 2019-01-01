вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В озері на Волині втопився 40-річний чоловік

В озері на Волині втопився 40-річний чоловік
На Вонині внаслідок необережного поводження на воді за минулий тиждень втопилися 5 людей.

Так, 14 червня в озері Сераховицьке у Старовижівському районі втопився 40-річний чоловік, - пише У ДСНС України у Волинській області.

Тіло потопельника підняли на поверхню місцеві жителі.

Нагадаємо, що 16 червня з річки Стир у Луцьку водолази витягли тіло 40-річної жінки.А у Стиру біля села Мерва Горохівського району вони підняли тіло 58-річного чоловіка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: утоплення, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську помер багаторічний директор школи
Сьогодні, 11:03
Рятувальники відкачували воду з луцьких вулиць
Сьогодні, 10:48
В озері на Волині втопився 40-річний чоловік
Сьогодні, 10:41
Плавала на матраці: на Світязі врятували жінку, яка почала тонути
Сьогодні, 10:40
У місті на Волині чоловіка вкусила гадюка, коли той гуляв з дитиною
Сьогодні, 10:31
Схожі новини
На Трійцю у Мерві потонув чоловік, – ЗМІ На Трійцю у Мерві потонув чоловік, – ЗМІ
17 червень, 14:50
В озері втопився молодий волинянин В озері втопився молодий волинянин
10 червень, 12:02
У ставку на Волині втопився 2-річний хлопчик У ставку на Волині втопився 2-річний хлопчик
10 червень, 11:33
На Волині від смерті на воді врятували дитину На Волині від смерті на воді врятували дитину
05 червень, 10:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В озері Світязь втопився відпочивальник
17 червень, 10:38
 1
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Сьогодні, 12:04
 0
На Волині люди перекрили дорогу, вимагаючи справедливої ціни на молоко
Сьогодні, 11:55
 0
П'яниці валяються під ногами і чіпляються до дівчат: вимагають знищити «кочівний прилавок» біля Північного ринку
Сьогодні, 11:51
 0
Юні велосипедистки з Луцька здобули 18 медалей на чемпіонаті України
Сьогодні, 11:44
 0
Медіа
відео
1/8
﻿