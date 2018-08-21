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Рятувальники відкачували воду з луцьких вулиць

Рятувальники відкачували воду з луцьких вулиць
У Луцьку через затоплення декількох вулиць залучили рятувальників із двох бригад.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

У Луцьку на вулицях Дубнівській, Вишневій, Нітішева, Дорошенка, Підгаєцькій та Кривоноса внаслідок випадання великої кількості опадів були підтоплені окремі ділянки автошляхів та території приватних господарств.

Рятувальників 1-ої та 25-ої ДПРЧ залучили для відкачування води.

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Теги: злива, потоп, Луцьк
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