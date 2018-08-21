Рятувальники відкачували воду з луцьких вулиць
Сьогодні, 10:48
У Луцьку через затоплення декількох вулиць залучили рятувальників із двох бригад.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
У Луцьку на вулицях Дубнівській, Вишневій, Нітішева, Дорошенка, Підгаєцькій та Кривоноса внаслідок випадання великої кількості опадів були підтоплені окремі ділянки автошляхів та території приватних господарств.
Рятувальників 1-ої та 25-ої ДПРЧ залучили для відкачування води.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Луцьк – у воді через негоду. ФОТО. ВІДЕО
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
У Луцьку на вулицях Дубнівській, Вишневій, Нітішева, Дорошенка, Підгаєцькій та Кривоноса внаслідок випадання великої кількості опадів були підтоплені окремі ділянки автошляхів та території приватних господарств.
Рятувальників 1-ої та 25-ої ДПРЧ залучили для відкачування води.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Луцьк – у воді через негоду. ФОТО. ВІДЕО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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