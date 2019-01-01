На Волині – масові пожежі сухої трави
Сьогодні, 17:38
На Волині минулого тижня рятувальники ліквідували 17 пожеж.
Зокрема, 13 червня, горів торф та чагарники на площі 0,05 га біля села Хобултова Володимир-Волинського району, - пише У ДСНС України у Волинській області.
Для гасіння застосовували пожежний автомобіль та мотопомпу, а також трактор МТЗ-80 з бочкою для постачання води.
Наразі встановлюють осіб, причетних до виникнення пожежі.
14 червня рятувальники селища Ратного ліквідували загорання сухої трави на площі 0,1 га біля села Шменьки Ратнівського району. 15 червня рятувальники селища Шацька приборкали загорання сухої трави та чагарників на площі 0,3 га на території Грабівської сільської ради, а 17 червня – пожежу сухої трави та чагарників на території Шацької селищної ради.
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Зокрема, 13 червня, горів торф та чагарники на площі 0,05 га біля села Хобултова Володимир-Волинського району, - пише У ДСНС України у Волинській області.
Для гасіння застосовували пожежний автомобіль та мотопомпу, а також трактор МТЗ-80 з бочкою для постачання води.
Наразі встановлюють осіб, причетних до виникнення пожежі.
14 червня рятувальники селища Ратного ліквідували загорання сухої трави на площі 0,1 га біля села Шменьки Ратнівського району. 15 червня рятувальники селища Шацька приборкали загорання сухої трави та чагарників на площі 0,3 га на території Грабівської сільської ради, а 17 червня – пожежу сухої трави та чагарників на території Шацької селищної ради.
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