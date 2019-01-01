У Нововолинську помер багаторічний директор школи

Степан Андрійович Калинович.



Так, сьогодні, 18 червня о 14-й годині на бульварі Шевченка, 33, у дворі біля школи мистецтв, відбудеться прощання з ветераном педагогічної праці, - пише



Упродовж багатьох років він був у Нововолинську директором першої школи. А потім багато років поспіль, уже на пенсії, ходив туди на шкільні урочистості.



Зауважують, що це велика втрата для школи та міста загалом.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську помер колишній директор однієї з шкіл містаТак, сьогодні, 18 червня о 14-й годині на бульварі Шевченка, 33, у дворі біля школи мистецтв, відбудеться прощання з ветераном педагогічної праці, - пише Радар Упродовж багатьох років він був у Нововолинську директором першої школи. А потім багато років поспіль, уже на пенсії, ходив туди на шкільні урочистості.Зауважують, що це велика втрата для школи та міста загалом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію