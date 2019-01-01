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У Нововолинську помер багаторічний директор школи

У Нововолинську помер багаторічний директор школи
У Нововолинську помер колишній директор однієї з шкіл міста Степан Андрійович Калинович.

Так, сьогодні, 18 червня о 14-й годині на бульварі Шевченка, 33, у дворі біля школи мистецтв, відбудеться прощання з ветераном педагогічної праці, - пише Радар.

Упродовж багатьох років він був у Нововолинську директором першої школи. А потім багато років поспіль, уже на пенсії, ходив туди на шкільні урочистості.

Зауважують, що це велика втрата для школи та міста загалом.








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Теги: смерть, вчитель
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