Коли в Україні святкують День молоді цьогоріч





Національне свято встановив президент України Леонід Кучма указом від 27 червня 2008 року № 599 Про День молодіжних та дитячих громадських організацій, - пишуть



В Україні до молоді відносять громадяни віком від 18 до 35 років, а це близько 22% населення країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. День молоді відзначають в останню неділю червня. У 2019 році свято припадає на 30 червня.Національне свято встановив президент України Леонід Кучма указом від 27 червня 2008 року № 599 Про День молодіжних та дитячих громадських організацій, - пишуть Факти В Україні до молоді відносять громадяни віком від 18 до 35 років, а це близько 22% населення країни.

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