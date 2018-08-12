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Коли в Україні святкують День молоді цьогоріч

Коли в Україні святкують День молоді цьогоріч
День молоді відзначають в останню неділю червня. У 2019 році свято припадає на 30 червня.

Національне свято встановив президент України Леонід Кучма указом від 27 червня 2008 року № 599 Про День молодіжних та дитячих громадських організацій, - пишуть Факти.

В Україні до молоді відносять громадяни віком від 18 до 35 років, а це близько 22% населення країни.

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Теги: День молоді
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