Коли в Україні святкують День молоді цьогоріч
Сьогодні, 13:48
День молоді відзначають в останню неділю червня. У 2019 році свято припадає на 30 червня.
Національне свято встановив президент України Леонід Кучма указом від 27 червня 2008 року № 599 Про День молодіжних та дитячих громадських організацій, - пишуть Факти.
В Україні до молоді відносять громадяни віком від 18 до 35 років, а це близько 22% населення країни.
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Національне свято встановив президент України Леонід Кучма указом від 27 червня 2008 року № 599 Про День молодіжних та дитячих громадських організацій, - пишуть Факти.
В Україні до молоді відносять громадяни віком від 18 до 35 років, а це близько 22% населення країни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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