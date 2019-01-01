На Волині потяг переїхав жінку, яка йшла колією
Сьогодні, 14:12
На залізниці, що сполучає Ківерці та Рожище вантажний електровоз переїхав пенсіонерку.
Трагічна подія сталась у перший день Трійці, 16 червня. Про це Район.Рожище розповів у коментарі начальник Рожищенського відділення поліції Олександр Басалик.
Повідомлення про нещасний випадок надійшло до поліції о 17:04. Як з'ясувалося, жінка йшла колією. Водій електровоза завчасно подавав звукові сигнали, застосував екстенне гальмування.
Оскільки до електровоза було приєднано 64 вагони, зіткнення уникнути не вдалося. 65-річна рожищанка отримала травми несумісні з життям.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
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Трагічна подія сталась у перший день Трійці, 16 червня. Про це Район.Рожище розповів у коментарі начальник Рожищенського відділення поліції Олександр Басалик.
Повідомлення про нещасний випадок надійшло до поліції о 17:04. Як з'ясувалося, жінка йшла колією. Водій електровоза завчасно подавав звукові сигнали, застосував екстенне гальмування.
Оскільки до електровоза було приєднано 64 вагони, зіткнення уникнути не вдалося. 65-річна рожищанка отримала травми несумісні з життям.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
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