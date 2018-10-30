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На Волині люди перекрили дорогу, вимагаючи справедливої ціни на молоко

На Волині люди перекрили дорогу, вимагаючи справедливої ціни на молоко
Жителі двох сіл Рожищенського району влаштували акцію на автодорозі у селі Кроватка.

Так, о 10 ранку зібралися близько 20 жителів с. Кроватка та с. Залісці, вони спиняють на дорозі молоковози, інший транспорт пропускають, - інформує Суспільне Волині.

Як розповіла одна з учасниць акції Людмила Куніцка, люди хочуть справедливої ціни за молоко. За літр молока від Рожищенського маслозаводу нині вони отримують 4,50 грн, у навколишніх селах ціна на 50 копійок вища.

На Волині люди перекрили дорогу, вимагаючи справедливої ціни на молоко
На Волині люди перекрили дорогу, вимагаючи справедливої ціни на молоко

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Теги: перекриття, дорога, молоко, ціна
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