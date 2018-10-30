На Волині люди перекрили дорогу, вимагаючи справедливої ціни на молоко
Сьогодні, 11:55
Жителі двох сіл Рожищенського району влаштували акцію на автодорозі у селі Кроватка.
Так, о 10 ранку зібралися близько 20 жителів с. Кроватка та с. Залісці, вони спиняють на дорозі молоковози, інший транспорт пропускають, - інформує Суспільне Волині.
Як розповіла одна з учасниць акції Людмила Куніцка, люди хочуть справедливої ціни за молоко. За літр молока від Рожищенського маслозаводу нині вони отримують 4,50 грн, у навколишніх селах ціна на 50 копійок вища.
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Так, о 10 ранку зібралися близько 20 жителів с. Кроватка та с. Залісці, вони спиняють на дорозі молоковози, інший транспорт пропускають, - інформує Суспільне Волині.
Як розповіла одна з учасниць акції Людмила Куніцка, люди хочуть справедливої ціни за молоко. За літр молока від Рожищенського маслозаводу нині вони отримують 4,50 грн, у навколишніх селах ціна на 50 копійок вища.
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