На Волині люди перекрили дорогу, вимагаючи справедливої ціни на молоко





Так, о 10 ранку зібралися близько 20 жителів с. Кроватка та с. Залісці, вони спиняють на дорозі молоковози, інший транспорт пропускають, - інформує



Як розповіла одна з учасниць акції Людмила Куніцка, люди хочуть справедливої ціни за молоко. За літр молока від Рожищенського маслозаводу нині вони отримують 4,50 грн, у навколишніх селах ціна на 50 копійок вища.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі двох сіл Рожищенського району влаштували акцію на автодорозі у селі Кроватка.Так, о 10 ранку зібралися близько 20 жителів с. Кроватка та с. Залісці, вони спиняють на дорозі молоковози, інший транспорт пропускають, - інформує Суспільне Волині Як розповіла одна з учасниць акції, люди хочуть справедливої ціни за молоко. За літр молока від Рожищенського маслозаводу нині вони отримують 4,50 грн, у навколишніх селах ціна на 50 копійок вища.

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