вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В апеляційному суді розглядали справу двох лучан, які взяли в заручники поліцейських

В апеляційному суді розглядали справу двох лучан, які взяли в заручники поліцейських
Рівненський апеляційний суд залишив без змін вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області суду щодо двох братів, які погрожуючи зброєю, взяли в заручники співробітників поліції.

Братів Олександра і Назарія, суд визнав винуватими кожного за двома статтями Кримінального кодексу України: в опорі працівникові правоохоронного органу та погрозі застосуванню насильства щодо правників правоохоронного органу, - пише Рівне вечірнє.

За першою статтею чоловікам присудили рік, за другою – два роки ув’язнення. Остаточне покарання за сукупністю злочинів суд призначив Олександру – два роки позбавлення волі на строк 2 роки, а Назару – 3 роки позбавлення волі, визнавши його винуватим у незаконному поводженні зі зброєю. Суд звільнив кожного від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки.

Під час судового розгляду з’ясувалося, що 28 вересня 2017 року двоє братів, які є жителями м. Луцька, 32-річний Олександр та 26-річним Назар, не пустили до квартири співробітників управління захисту економіки у Волинській області, коли ті прибули з ухвалою суду на обшук. Погрожуючи зброєю, а змусили залишити їх під’їзд будинку, захопивши в заручники одного з правоохоронців

Згодом після приїзду адвоката правоохоронці все ж таки провели санкціонований обшук. У результаті у квартирі вилучено бурштин, верстати для його обробки, комп’ютер, мобільні телефони, набої та гроші. Також поліцейські вилучили карабін та пістолет травматичної дії "Форт-12 РМ", якими мешканці квартири погрожували правоохоронцям.

А предметом розгляду в Рівненському апеляційному суді стала апеляційні скарга прокурора, який просив скасувати вирок Луцького міськрайонного суду скасувати й ухвалити новий, яким чоловіків визнати винними у захопленні працівника правоохоронного органу як заручника та призначити їм остаточне покарання – 10 років позбавлення.

Прес-служба Рівненського апеляційного суду повідомила РВ, що залишаючи вирок місцевого суду без змін, апеляційну скаргу прокурора — без задоволення, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ виходила з того, що сторона обвинувачення не навела ні в апеляційній скарзі, ні під час апеляційного розгляду, жодного обгрунтування щодо неправильної перекваліфікації місцевим судом дій обвинувачених.

Також прокурор не зміг пояснити, чому призначене обвинуваченим покарання, на його думку, є невідповідним особам обвинувачених внаслідок м’якості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, поліцейський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На «Бандерштаті» виступить «Бумбокс»
Сьогодні, 13:28
У Польщі нагородили українця, який врятував людей у жахливій аварії. ВІДЕО
Сьогодні, 13:23
В апеляційному суді розглядали справу двох лучан, які взяли в заручники поліцейських
Сьогодні, 13:12
Продається дворівнева квартира під Луцьком: які переваги у двох поверхів*
Сьогодні, 13:03
Тіла чотирьох загиблих у Польщі завтра привезуть на Рівненщину
Сьогодні, 12:45
Схожі новини
У Луцьку судили поліцейського, бо не повідомив про продаж своєї автівки У Луцьку судили поліцейського, бо не повідомив про продаж своєї автівки
20 травень, 17:23
Судитимуть волинянина, який давав хабар поліцейському Судитимуть волинянина, який давав хабар поліцейському
20 березень, 13:45
За смертельну аварію на Волині поліцейському дали 3,5 роки тюрми За смертельну аварію на Волині поліцейському дали 3,5 роки тюрми
13 березень, 17:40
Чотирьох волинян судитимуть за непокору поліцейським Чотирьох волинян судитимуть за непокору поліцейським
11 січень, 13:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В озері Світязь втопився відпочивальник
17 червень, 10:38
 1
Лікарі, педагоги, підприємці – «Українська стратегія Гройсмана» робить ставку на добробут середнього класу*
Сьогодні, 13:45
 0
Кривава ДТП у Цумані: подробиці мототрощі
Сьогодні, 13:34
 0
На «Бандерштаті» виступить «Бумбокс»
Сьогодні, 13:28
 0
У Польщі нагородили українця, який врятував людей у жахливій аварії. ВІДЕО
Сьогодні, 13:23
 0
Медіа
відео
1/8
﻿