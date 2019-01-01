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На Волині п'яний молодик збив трьох пішоходів і втік

На Волині п'яний молодик збив трьох пішоходів і втік
Під Володимиром-Волинським автомобіль ВАЗ збив трьох пішоходів, водій втік з місця ДТП.

Автопригода трапилася в понеділок, 17 червня, близько четвертої години ранку в селі Микуличі Володимир-Волинського району, - пише ГУНП у Волинській області.

До поліції надійшло повідомлення, що невідомий водій на автомобілі червоного кольору збив трьох пішоходів, які рухалися у попутному напрямку збіччям. Усі пішоходи отримали тілесні ушкодження. Серед постраждалих - 13-річна дитина. Ніхто не госпіталізовувався.

Співробітники групи реагування патрульної поліції оперативно розшукали та затримали транспортний засіб на якому було скоєння ДТП - автомобіль «ВАЗ 2101». За кермом легковика перебував 22-річний Володимир-Волинського району. За керування транспортом у стані сп’яння на правопорушника поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження, слідчі відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.




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Теги: аварія
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