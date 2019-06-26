Перед концертом у Луцьку гурт «Время и Стекло» випустив новий кліп. ВІДЕО





Вже 26-го червня на «Іподромі» що в центральному парку культури та

відпочинку ім. Лесі Українки відбудеться грандіозний концерт гурту «Время и Стекло», але перед концертом гурт вирішив здивувати всіх слухачів, опублікувавши новий кліп на пісню «VISLOVO».



Ось що музиканти написали в себе у соціальних мережах: «Позитив і Надя акумулюють навколо себе героїв нової епохи - VISLOVO.



Персонаж в неоновому костюмі VISBOY зібрав яскравих індивідуальностей, які бачать світ під іншим кутом: вони рубають торти і миються у ванні з колою, бігають на підборах в поліцейській формі і повторюють челлендж #saycheese ...».







Крім концертної програми події, команда івент-агенції «Tikhonov сoncert and event agency» підготувала дуже багато подарунків та сюрпризів для всіх хто завітає на подію.



«Ми намагаємося зробити все можливе, щоб всім відвідувачам було комфортно та цікаво. Наразі ми щодня на своїй сторінці у facebook розповідаємо про всі цікавинки та сюрпризи» – повідомляють організатори концерту.



Що ж наразі вже точно буде на події? Перш за все це величезна FOOD-зона, де всім вистачить зручних місць та різноманіття смаковинок. Першим резидентом її є компанія «Novellina».



Також команда організаторів не забуває про найменших відвідувачів концерту – для них буде теж окрема «територія розваг» із аніматорами, батутами, стрільбою з лука і ще багато всього, щоб діти не сумували.



Кожен з відвідувачів концерту матиме ще шанс виграти один із чималої кількості призів, котрі будуть розігруватися на самій події. Для того щоб виграти – потрібно лише купити квиток та прийти на подію.



Також Tikhonov Аgency застерігає – останнім часом почастішали випадки підробки квитків шахраями.



Тому просять купувати квитки тільки у офіційних розповсюджувачів, котрі зазначені на сторінці у



Детальніше про подію



Дата: 26 червня 2019 о 19:00 (відкриття дверей о 17:00).

Місце: «Іподром» (Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі

Українки).



Квитки можна придбати:



- https://lutsk.karabas.com/vremya-i-steklo-41/order/

- https://kasa.in.ua/ua/luck/concert/vrema-i-steklo-2019-06-26

- Каса #TikhonovAgency: Бар П'ятниця (м. Луцьк, проспект Волі, 17).

Телефон (Адміністратор бару) +380 99 966 1371

- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ «Промінь» (м. Луцьк, проспект

Президента Грушевського, 2)

- BLACK - б'юті-студія by Dima Tork (м. Луцьк, вул. Рівненська 11). Телефон адміністратора – +38 095 200 8788

- Оліферчук Beauty Studio (м. Луцьк, проспект Молоді, 10). Телефон

адміністратора – +38 095 434 3037

- Варшавський ринок, номер контейнера – 812 (біля м'ясного павільйону).



Довідки за телефоном:



+380 66 555 79 86

+380 97 376 85 93

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гурт «Время и Стекло» випустив новий кліп перед концертом у Луцьку.Вже 26-го червня на «Іподромі» що в центральному парку культури тавідпочинку ім. Лесі Українки відбудеться грандіозний концерт гурту «Время и Стекло», але перед концертом гурт вирішив здивувати всіх слухачів, опублікувавши новий кліп на пісню «VISLOVO».Ось що музиканти написали в себе у соціальних мережах: «Позитив і Надя акумулюють навколо себе героїв нової епохи - VISLOVO.Персонаж в неоновому костюмі VISBOY зібрав яскравих індивідуальностей, які бачать світ під іншим кутом: вони рубають торти і миються у ванні з колою, бігають на підборах в поліцейській формі і повторюють челлендж #saycheese ...».Крім концертної програми події, команда івент-агенції «Tikhonov сoncert and event agency» підготувала дуже багато подарунків та сюрпризів для всіх хто завітає на подію.«Ми намагаємося зробити все можливе, щоб всім відвідувачам було комфортно та цікаво. Наразі ми щодня на своїй сторінці у facebook розповідаємо про всі цікавинки та сюрпризи» – повідомляють організатори концерту.Що ж наразі вже точно буде на події? Перш за все це величезна FOOD-зона, де всім вистачить зручних місць та різноманіття смаковинок. Першим резидентом її є компанія «Novellina».Також команда організаторів не забуває про найменших відвідувачів концерту – для них буде теж окрема «територія розваг» із аніматорами, батутами, стрільбою з лука і ще багато всього, щоб діти не сумували.Кожен з відвідувачів концерту матиме ще шанс виграти один із чималої кількості призів, котрі будуть розігруватися на самій події. Для того щоб виграти – потрібно лише купити квиток та прийти на подію.Також Tikhonov Аgency застерігає – останнім часом почастішали випадки підробки квитків шахраями.Тому просять купувати квитки тільки у офіційних розповсюджувачів, котрі зазначені на сторінці у facebook Детальніше про подію тут Дата: 26 червня 2019 о 19:00 (відкриття дверей о 17:00).Місце: «Іподром» (Центральний парк культури і відпочинку імені ЛесіУкраїнки).Квитки можна придбати:- Каса #TikhonovAgency: Бар П'ятниця (м. Луцьк, проспект Волі, 17).Телефон (Адміністратор бару) +380 99 966 1371- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ «Промінь» (м. Луцьк, проспектПрезидента Грушевського, 2)- BLACK - б'юті-студія by Dima Tork (м. Луцьк, вул. Рівненська 11). Телефон адміністратора – +38 095 200 8788- Оліферчук Beauty Studio (м. Луцьк, проспект Молоді, 10). Телефонадміністратора – +38 095 434 3037- Варшавський ринок, номер контейнера – 812 (біля м'ясного павільйону).Довідки за телефоном:+380 66 555 79 86+380 97 376 85 93

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію