Тіла чотирьох загиблих у Польщі завтра привезуть на Рівненщину

загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Польщі, планують завтра відправити до України для поховання. Про це журналісту



"Оформляються (документи – ред.), оскільки вчора останній учасник ДТП помер о 16 годині. Є процедура розтину тіла, надання згоди прокурором, отримання свідоцтва про смерть. На три тіла загиблих уже документи оформлені, а на четверте очікують поки, сьогодні будуть оформляти. Попередньо, вивезення заплановане, якщо все буде добре, на завтра", – зазначили у Посольстві.



Нагадаємо, 12 червня у ДТП у Польщі біля населеного пункту Мєндзижеч загинули троє українців. У результаті в'їзду автомобіля у дерево двоє українців померли на місці, ще один – у лікарні під час операції.



19-річний українець, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Польщі та перебував у вкрай тяжкому стані, вчора помер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тіла українців, якіу Польщі, планують завтра відправити до України для поховання. Про це журналісту УНН повідомили у Посольстві України в Польщі."Оформляються (документи – ред.), оскільки вчора останній учасник ДТП помер о 16 годині. Є процедура розтину тіла, надання згоди прокурором, отримання свідоцтва про смерть. На три тіла загиблих уже документи оформлені, а на четверте очікують поки, сьогодні будуть оформляти. Попередньо, вивезення заплановане, якщо все буде добре, на завтра", – зазначили у Посольстві., 12 червня у ДТП у Польщі біля населеного пункту Мєндзижеч. У результаті в'їзду автомобіля у дерево двоє українців померли на місці, ще один – у лікарні під час операції.19-річний українець, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Польщі та перебував у вкрай тяжкому стані, вчора помер.

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