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У «ПортCity» відбудеться «Свято морозива»*

У «ПортCity» відбудеться «Свято морозива»*
23 червня біля головного входу в ТРЦ «ПортCity» відбудеться свято морозива від торгової марки «Лімо». Вже з 12 години на дорослих та малих любителів морозива чекатимуть:

- Майстер-класи для Креативних
- ФейсАрт для Стильних
- Смачні сюрпризи для Гурманів морозива
- Дитячий майданчик для найменших
- Веселі дегустації
- Морозивні корти
- Оберемо найкращу родину Луцька та знайдемо найбільший сімейний скарб.

Ну і, звісно, усім гостям свята – морозиво, морозиво, морозиво!

«Лімо» та ТРЦ «ПортCity» чекають на ласунів 23 червня о 12:00.

У «ПортCity» відбудеться «Свято морозива»*

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Теги: ПортCity
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