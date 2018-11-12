Продається дворівнева квартира під Луцьком: які переваги у двох поверхів*

Планування першого поверху

Планування другого поверху

Дворівневі квартири – як і приватний будинок, можна чітко розділити на окремі зони: на першому поверсі – так званий громадський простір: передпокій, вітальня, столова, а на другому – спальні, тобто житловий простір.Площа таких квартир і їхнє розташування на окремих поверхах дозволяють вигадати безліч варіантів, як організувати різні зони, зробити креативний ремонт, подбати про кожного мешканця, щоб усім було зручно та у кожного були власні квадратні метри, - пише Перший.У житловому комплексі «Юпітер», який у Липинах зводить Будівельна компанія «Інвестор», продається продумана дворівнева квартира площею 109,34 квадратів.Пропонуємо на її прикладі розглянути, у чому переваги дворівневих квартир.Дворівневі квартири – великі, просторі. Тісно тут точно не буде нікому.Є можливість поділити житло на окремі зони, відділивши житлову.За потреби на верхньому поверсі можна організувати робочу зону: наприклад, майстерню, або ж просто кабінет чи бібліотеку, спортзал тощо.Якщо в квартирі буде проживати дві сім’ї (наприклад, хтось із дітей одружився і вирішили, що будуть проживати спільно із батьками), можна організувати простір так, що кожна сім’я буде мати свій поверх.У дворівневій квартирі є двоє вхідних дверей на кожному поверсі, що ще більше сприяє можливості «розвести» в квартирі дві сім’ї.Два санвузли, що для великої сім’ї – не просто зручність, а необхідність.Простір під сходами можна облаштувати як комору чи інше приміщення, або ж просто використати як креативний елемент інтер’єру.Дворівневі квартири – це престижно, їх відносять до еліт-класу, а за ціною квадратного метра вони не дорожчі за звичайні.Якщо вас також цікавлять інші квартири в «Юпітері» і хочете дізнатися ціни на них – тисніть на посилання.Перший поверх: вітальня (18,28 м²), кухня (9,68 м²), санвузол та коридор. Із кухні є вихід на лоджію площею 4,02 м².На другому поверсі – три кімнати. Дві з них мансардні, третя – звичайна. Найбільша кімната має площу 18,99 м². Також на другому поверсі є ще один санвузол та коридор.На другому поверсі – дві мансардні кімнати. Нині таке житло вважається дуже стильним, адже є багато цікавих дизайнерських рішень, як його можна облаштувати.Окрім цього, на кухні, у вітальні та в одній з кімнат другого поверху встановлені панорамні вікна. Завдяки їм у квартирі достатньо світла і візуально більше простору.Також у квартирі автономне опалення. Всі вікна – енергозберігаючі. Будинок утеплений пінопластом та мінеральною ватою, а на даху є гідроізоляційна плівка. Оселя зберігатиме тепло, а стеля буде захищеною від несприятливих погодніх умов.Вартість квартири залежить від того, яку суму відразу готовий заплатити покупець.Якщо клієнт платить 100% вартості – квадратний метр буде коштувати 12 000 гривень.Якщо покупець потребує розтермінування – вартість квадратного метра буде 12 500 гривень (при 25% першого внеску), або – 12 250 гривень (при 50% першого внеску).Розтермінування можливе на увесь час до моменту здачі будинку в експлуатацію. Для «Юпітера» це вересень 2019 року.Хочете глянути, як виглядає «Юпітер»? Тисніть сюди і зможете переглянути багато фото із будмайданчика.У житловому комплексі «Юпітер», що на межі села Липини та міста Луцька. Неподалік є зупинка громадського транспорту, а для власників автомобілів передбачили паркомісця. До центру міста можна доїхати за 10-15 хвилин.Вся територія біля житлового комплексу гарно облаштована. Також є великий дитячий майданчик.