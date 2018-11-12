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Продається дворівнева квартира під Луцьком: які переваги у двох поверхів*

Продається дворівнева квартира під Луцьком: які переваги у двох поверхів*
Дворівневі квартири – як і приватний будинок, можна чітко розділити на окремі зони: на першому поверсі – так званий громадський простір: передпокій, вітальня, столова, а на другому – спальні, тобто житловий простір.

Площа таких квартир і їхнє розташування на окремих поверхах дозволяють вигадати безліч варіантів, як організувати різні зони, зробити креативний ремонт, подбати про кожного мешканця, щоб усім було зручно та у кожного були власні квадратні метри, - пише Перший.

У житловому комплексі «Юпітер», який у Липинах зводить Будівельна компанія «Інвестор», продається продумана дворівнева квартира площею 109,34 квадратів.

Пропонуємо на її прикладі розглянути, у чому переваги дворівневих квартир.

Які плюси двох поверхів?

Дворівневі квартири – великі, просторі. Тісно тут точно не буде нікому.

Є можливість поділити житло на окремі зони, відділивши житлову.
За потреби на верхньому поверсі можна організувати робочу зону: наприклад, майстерню, або ж просто кабінет чи бібліотеку, спортзал тощо.

Якщо в квартирі буде проживати дві сім’ї (наприклад, хтось із дітей одружився і вирішили, що будуть проживати спільно із батьками), можна організувати простір так, що кожна сім’я буде мати свій поверх.

У дворівневій квартирі є двоє вхідних дверей на кожному поверсі, що ще більше сприяє можливості «розвести» в квартирі дві сім’ї.
Два санвузли, що для великої сім’ї – не просто зручність, а необхідність.

Простір під сходами можна облаштувати як комору чи інше приміщення, або ж просто використати як креативний елемент інтер’єру.
Дворівневі квартири – це престижно, їх відносять до еліт-класу, а за ціною квадратного метра вони не дорожчі за звичайні.

Якщо вас також цікавлять інші квартири в «Юпітері» і хочете дізнатися ціни на них – тисніть на посилання.

Що особливого в квартирі ЖК «Юпітер»?

Перший поверх: вітальня (18,28 м²), кухня (9,68 м²), санвузол та коридор. Із кухні є вихід на лоджію площею 4,02 м².

На другому поверсі – три кімнати. Дві з них мансардні, третя – звичайна. Найбільша кімната має площу 18,99 м². Також на другому поверсі є ще один санвузол та коридор.

На другому поверсі – дві мансардні кімнати. Нині таке житло вважається дуже стильним, адже є багато цікавих дизайнерських рішень, як його можна облаштувати.

Окрім цього, на кухні, у вітальні та в одній з кімнат другого поверху встановлені панорамні вікна. Завдяки їм у квартирі достатньо світла і візуально більше простору.

Також у квартирі автономне опалення. Всі вікна – енергозберігаючі. Будинок утеплений пінопластом та мінеральною ватою, а на даху є гідроізоляційна плівка. Оселя зберігатиме тепло, а стеля буде захищеною від несприятливих погодніх умов.
Планування першого поверху
Планування першого поверху
Планування другого поверху
Планування другого поверху

Вартість квартири залежить від того, яку суму відразу готовий заплатити покупець.

Якщо клієнт платить 100% вартості – квадратний метр буде коштувати 12 000 гривень.

Якщо покупець потребує розтермінування – вартість квадратного метра буде 12 500 гривень (при 25% першого внеску), або – 12 250 гривень (при 50% першого внеску).

Розтермінування можливе на увесь час до моменту здачі будинку в експлуатацію. Для «Юпітера» це вересень 2019 року.

Хочете глянути, як виглядає «Юпітер»? Тисніть сюди і зможете переглянути багато фото із будмайданчика.

Де розташований «Юпітер»?

У житловому комплексі «Юпітер», що на межі села Липини та міста Луцька. Неподалік є зупинка громадського транспорту, а для власників автомобілів передбачили паркомісця. До центру міста можна доїхати за 10-15 хвилин.

Вся територія біля житлового комплексу гарно облаштована. Також є великий дитячий майданчик.

Продається дворівнева квартира під Луцьком: які переваги у двох поверхів*
Продається дворівнева квартира під Луцьком: які переваги у двох поверхів*
Продається дворівнева квартира під Луцьком: які переваги у двох поверхів*

Контакти

Телефон відділу продажів:

096 030 20 10

Адреса:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.

Сайт: www.investor.lutsk.ua

Facebook: facebook.com/investorlutsk

Instagram: bud.investor

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Теги: продаж, квартира, Інвестор
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