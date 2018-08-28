У Польщі нагородили українця, який врятував людей у жахливій аварії. ВІДЕО
Сьогодні, 13:23
Місцева рада західно-поморського воєводства Польщі відзначила українського водія за допомогу під час масштабної аварії.
Андрій Сировацький допомагав витягати людей із задимлених автівок, - йдеться в ТСН.
Голова уряду воєводства, у якому відбулася аварія, особисто вручає Андрію Сироватському диплом за мужність.
«Я дякую, що можу познайомитися з такою людиною, як ви. Не тільки з сильною, але й з добросердечною», - заявив Ольгерд Геблевіч.
9 червня водій вантажівки поблизу Щецина не встиг загальмувати і протаранив сім авто. Від удару деякі машини загорілися. Український водій саме проїжджав повз і не роздумуючи, дістав вогнегасник зі своєї автівки і почав гасити полум’я. Коли той спорожнів, кинувся рятувати людей із задимлених автівок.
«Я побачив, як хтось із задимленої машини поклав руку на скло. Я не міг відчинити двері. Тоді розбив вікно і витягнув жінку. Потім була ще одна жінка, що заплуталася у паску безпеки. Інший водій автівки витягнув чоловіка, але того врятувати не вдалося», - пригадує Андрій.
Усього Андрію вдалося врятувати двох жінок і двох дітей. Тоді в аварію потрапили шістнадцятеро людей і шестеро з них загинули. Дружина і донька рятівника розповідають, він досі картає себе за те, що не зміг урятувати всіх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Андрій Сировацький допомагав витягати людей із задимлених автівок, - йдеться в ТСН.
Голова уряду воєводства, у якому відбулася аварія, особисто вручає Андрію Сироватському диплом за мужність.
«Я дякую, що можу познайомитися з такою людиною, як ви. Не тільки з сильною, але й з добросердечною», - заявив Ольгерд Геблевіч.
9 червня водій вантажівки поблизу Щецина не встиг загальмувати і протаранив сім авто. Від удару деякі машини загорілися. Український водій саме проїжджав повз і не роздумуючи, дістав вогнегасник зі своєї автівки і почав гасити полум’я. Коли той спорожнів, кинувся рятувати людей із задимлених автівок.
«Я побачив, як хтось із задимленої машини поклав руку на скло. Я не міг відчинити двері. Тоді розбив вікно і витягнув жінку. Потім була ще одна жінка, що заплуталася у паску безпеки. Інший водій автівки витягнув чоловіка, але того врятувати не вдалося», - пригадує Андрій.
Усього Андрію вдалося врятувати двох жінок і двох дітей. Тоді в аварію потрапили шістнадцятеро людей і шестеро з них загинули. Дружина і донька рятівника розповідають, він досі картає себе за те, що не зміг урятувати всіх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Кривава ДТП у Цумані: подробиці мототрощі
Сьогодні, 13:34
На «Бандерштаті» виступить «Бумбокс»
Сьогодні, 13:28
У Польщі нагородили українця, який врятував людей у жахливій аварії. ВІДЕО
Сьогодні, 13:23
В апеляційному суді розглядали справу двох лучан, які взяли в заручники поліцейських
Сьогодні, 13:12