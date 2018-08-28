У Польщі нагородили українця, який врятував людей у жахливій аварії. ВІДЕО





Андрій Сировацький допомагав витягати людей із задимлених автівок, - йдеться в



Голова уряду воєводства, у якому відбулася аварія, особисто вручає Андрію Сироватському диплом за мужність.



«Я дякую, що можу познайомитися з такою людиною, як ви. Не тільки з сильною, але й з добросердечною», - заявив Ольгерд Геблевіч.



9 червня водій вантажівки поблизу Щецина не встиг загальмувати і протаранив сім авто. Від удару деякі машини загорілися. Український водій саме проїжджав повз і не роздумуючи, дістав вогнегасник зі своєї автівки і почав гасити полум’я. Коли той спорожнів, кинувся рятувати людей із задимлених автівок.



«Я побачив, як хтось із задимленої машини поклав руку на скло. Я не міг відчинити двері. Тоді розбив вікно і витягнув жінку. Потім була ще одна жінка, що заплуталася у паску безпеки. Інший водій автівки витягнув чоловіка, але того врятувати не вдалося», - пригадує Андрій.



Усього Андрію вдалося врятувати двох жінок і двох дітей. Тоді в аварію потрапили шістнадцятеро людей і шестеро з них загинули. Дружина і донька рятівника розповідають, він досі картає себе за те, що не зміг урятувати всіх.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Місцева рада західно-поморського воєводства Польщі відзначила українського водія за допомогу під час масштабної аварії Андрій Сировацький допомагав витягати людей із задимлених автівок, - йдеться в ТСН Голова уряду воєводства, у якому відбулася аварія, особисто вручає Андрію Сироватському диплом за мужність.«Я дякую, що можу познайомитися з такою людиною, як ви. Не тільки з сильною, але й з добросердечною», - заявив Ольгерд Геблевіч.9 червня водій вантажівки поблизу Щецина не встиг загальмувати і протаранив сім авто. Від удару деякі машини загорілися. Український водій саме проїжджав повз і не роздумуючи, дістав вогнегасник зі своєї автівки і почав гасити полум’я. Коли той спорожнів, кинувся рятувати людей із задимлених автівок.«Я побачив, як хтось із задимленої машини поклав руку на скло. Я не міг відчинити двері. Тоді розбив вікно і витягнув жінку. Потім була ще одна жінка, що заплуталася у паску безпеки. Інший водій автівки витягнув чоловіка, але того врятувати не вдалося», - пригадує Андрій.Усього Андрію вдалося врятувати двох жінок і двох дітей. Тоді в аварію потрапили шістнадцятеро людей і шестеро з них загинули. Дружина і донька рятівника розповідають, він досі картає себе за те, що не зміг урятувати всіх.

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