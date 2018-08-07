На «Бандерштаті» виступить «Бумбокс»
Сьогодні, 13:28
На головній сцені «Бандерштату-2019» виступить попелярний український гурт «Бумбокс».
Про це повідомляють організатори фестивалю.
Зауважують, що гурт виконає пісні, заслухані до дірок, все найкраще за 15 років, а також перші ластівки з майбутнього альбому «Таємний код».
Абонемент на 3 дні фестивалю цьогоріч коштує 400 гривень. Придбати квитки можна ТУТ.
Нагадаємо, фестиваль «Бандерштат-2019» відбудеться 2-4 серпня.
Музичне дійство відбудеться на тому ж місці, що й у попередні два роки. Це територія у селі Рованці, до якої швидко і легко можна дістатися через центральний парк Луцька.
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Про це повідомляють організатори фестивалю.
Зауважують, що гурт виконає пісні, заслухані до дірок, все найкраще за 15 років, а також перші ластівки з майбутнього альбому «Таємний код».
Абонемент на 3 дні фестивалю цьогоріч коштує 400 гривень. Придбати квитки можна ТУТ.
Нагадаємо, фестиваль «Бандерштат-2019» відбудеться 2-4 серпня.
Музичне дійство відбудеться на тому ж місці, що й у попередні два роки. Це територія у селі Рованці, до якої швидко і легко можна дістатися через центральний парк Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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