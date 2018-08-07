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На «Бандерштаті» виступить «Бумбокс»

На «Бандерштаті» виступить «Бумбокс»
На головній сцені «Бандерштату-2019» виступить попелярний український гурт «Бумбокс».

Про це повідомляють організатори фестивалю.

Зауважують, що гурт виконає пісні, заслухані до дірок, все найкраще за 15 років, а також перші ластівки з майбутнього альбому «Таємний код».

Абонемент на 3 дні фестивалю цьогоріч коштує 400 гривень. Придбати квитки можна ТУТ.

Нагадаємо, фестиваль «Бандерштат-2019» відбудеться 2-4 серпня.

Музичне дійство відбудеться на тому ж місці, що й у попередні два роки. Це територія у селі Рованці, до якої швидко і легко можна дістатися через центральний парк Луцька.


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Теги: Бумбокс, Бандерштат, Луцьк
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