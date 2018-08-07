На «Бандерштаті» виступить «Бумбокс»

На головній сцені «Бандерштату-2019» виступить попелярний український гурт «Бумбокс».Про це повідомляють організатори фестивалю.Зауважують, що гурт виконає пісні, заслухані до дірок, все найкраще за 15 років, а також перші ластівки з майбутнього альбому «Таємний код».Абонемент на 3 дні фестивалю цьогоріч коштує 400 гривень. Придбати квитки можнаНагадаємо, фестиваль «Бандерштат-2019»Музичне дійство відбудеться на тому ж місці, що й у попередні два роки. Це територія у селі Рованці, до якої швидко і легко можна дістатися через центральний парк Луцька.