Волинянка похизувалась грибним уловом. ФОТО
Сьогодні, 14:26
Волинянка Михайлина Поліщук похизувалася грибним уловом та поділилась місциною, де їх знайшла.
Світлину грибів вона оприлюднила у соцмережі Facebook, – пише ВолиньUA.
«Ліс біля села Велицьк, Ковельський район:) грибний сезон відкрила! Чотири годинки провела на свіжому повітрі і з користю)) на вечерю згодиться! А як відпочиваєте ви?» – пише дівчина.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волинянка поділилась світлинами грибного «улову». ФОТО
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Світлину грибів вона оприлюднила у соцмережі Facebook, – пише ВолиньUA.
«Ліс біля села Велицьк, Ковельський район:) грибний сезон відкрила! Чотири годинки провела на свіжому повітрі і з користю)) на вечерю згодиться! А як відпочиваєте ви?» – пише дівчина.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волинянка поділилась світлинами грибного «улову». ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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