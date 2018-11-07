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Волинянка похизувалась грибним уловом. ФОТО

Волинянка похизувалась грибним уловом. ФОТО
Волинянка Михайлина Поліщук похизувалася грибним уловом та поділилась місциною, де їх знайшла.

Світлину грибів вона оприлюднила у соцмережі Facebook, – пише ВолиньUA.

«Ліс біля села Велицьк, Ковельський район:) грибний сезон відкрила! Чотири годинки провела на свіжому повітрі і з користю)) на вечерю згодиться! А як відпочиваєте ви?» – пише дівчина.

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Волинянка похизувалась грибним уловом. ФОТО
Волинянка похизувалась грибним уловом. ФОТО
Волинянка похизувалась грибним уловом. ФОТО
Волинянка похизувалась грибним уловом. ФОТО

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Теги: гриби, Волинь
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