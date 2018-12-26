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Дістав зі шкарпетки ніж і встромив в шию жертві: судили зека через різанину біля смітників у Луцьку

Дістав зі шкарпетки ніж і встромив в шию жертві: судили зека через різанину біля смітників у Луцьку
У березні минулого року чоловік, який вже був неодноразово судимий, під мостом на проспекті Перемоги у Луцьку встромив ніж іншому чоловікові в шию. На щастя, люди, які були поруч врятували жертву нападу від загибелі. До приїзду «швидкої» чоловікові спиняли кров, тож він опинився в реанімації.

Днями Луцький міськрайонний суд виніс знову запроторив колишнього зека за ґрати – йому дали 7 з половиною років тюрми.

Нагадаємо, подія сталася у Луцьку 7 березня минулого року. Тоді патрульні оперативно затримали зловмисника, який ледь не вкоротив віку 44-річному лучанину. Встановили, що злочин скоїв раніше судимий 48-річний житель обласного центру.

У суді потерпілий розповів, що відбирав біля смітника дошки, коли до нього прийшов обвинувачений і сказав, що за них треба заплатити. Тоді між ними виник конфлікт, в ході якого кривдник дістав зі шкарпетки ножа і встромив йому його в шию. Після цього чоловік викинув ножа у смітник.

Сам же обвинувачений свою вину до кінця так і не визнав.
Суд визнав винним та призначив 7 з половиною років тюрми.

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Теги: суд, Волинь, Луцьк, зек
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