Дістав зі шкарпетки ніж і встромив в шию жертві: судили зека через різанину біля смітників у Луцьку
Сьогодні, 14:58
У березні минулого року чоловік, який вже був неодноразово судимий, під мостом на проспекті Перемоги у Луцьку встромив ніж іншому чоловікові в шию. На щастя, люди, які були поруч врятували жертву нападу від загибелі. До приїзду «швидкої» чоловікові спиняли кров, тож він опинився в реанімації.
Днями Луцький міськрайонний суд виніс знову запроторив колишнього зека за ґрати – йому дали 7 з половиною років тюрми.
Нагадаємо, подія сталася у Луцьку 7 березня минулого року. Тоді патрульні оперативно затримали зловмисника, який ледь не вкоротив віку 44-річному лучанину. Встановили, що злочин скоїв раніше судимий 48-річний житель обласного центру.
У суді потерпілий розповів, що відбирав біля смітника дошки, коли до нього прийшов обвинувачений і сказав, що за них треба заплатити. Тоді між ними виник конфлікт, в ході якого кривдник дістав зі шкарпетки ножа і встромив йому його в шию. Після цього чоловік викинув ножа у смітник.
Сам же обвинувачений свою вину до кінця так і не визнав.
Суд визнав винним та призначив 7 з половиною років тюрми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Днями Луцький міськрайонний суд виніс знову запроторив колишнього зека за ґрати – йому дали 7 з половиною років тюрми.
Нагадаємо, подія сталася у Луцьку 7 березня минулого року. Тоді патрульні оперативно затримали зловмисника, який ледь не вкоротив віку 44-річному лучанину. Встановили, що злочин скоїв раніше судимий 48-річний житель обласного центру.
У суді потерпілий розповів, що відбирав біля смітника дошки, коли до нього прийшов обвинувачений і сказав, що за них треба заплатити. Тоді між ними виник конфлікт, в ході якого кривдник дістав зі шкарпетки ножа і встромив йому його в шию. Після цього чоловік викинув ножа у смітник.
Сам же обвинувачений свою вину до кінця так і не визнав.
Суд визнав винним та призначив 7 з половиною років тюрми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Дістав зі шкарпетки ніж і встромив в шию жертві: судили зека через різанину біля смітників у Луцьку
Сьогодні, 14:58
З початку року втопилось 20 волинян. ВІДЕО
Сьогодні, 14:49
Волинянин виготовляв патрони у власному гаражі. ФОТО
Сьогодні, 14:42
Волинянка похизувалась грибним уловом. ФОТО
Сьогодні, 14:26
На Волині потяг переїхав жінку, яка йшла колією
Сьогодні, 14:12