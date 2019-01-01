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Слухав диспетчера «швидкої» через гучномовець: відпочивальник врятував жінку на Світязі

Слухав диспетчера «швидкої» через гучномовець: відпочивальник врятував жінку на Світязі
У озері Світязь чоловік врятував жінку.

Інцидент трапився 16 червня 2019 року близько 19години вечора, - інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у facebook.

На озері Світязь з невідомих причин почали потопати двоє людей: чоловік та жінка.

Це побачив чоловік, що разом з дружиною та дитиною пропливали поруч на катамарані.

Приклавши неймовірних зусиль чоловік встиг дістати з води жінку, яка була без свідомості. Пірнувши ще декілька разів, потопельника знайти не вдалось.

Не розгубившись чоловік відразу зателефонував на лінію «103», та разом з диспетчером (на гучномовці), слідуючи вказівкам диспетчера, почав проводити базові реанімаційні заходи при утоплені.

Через декілька хвилин, завдяки спільним зусиллям диспетчера та небайдужого громадянина у жінки було відновлено дихання та серцебиття. Її було доставлено на берег озера, де вже чекала бригада екстреної медичної допомоги. Жінку успішно доставлено в лікувальний заклад.

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Теги: порятунок
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