Слухав диспетчера «швидкої» через гучномовець: відпочивальник врятував жінку на Світязі
Сьогодні, 15:22
У озері Світязь чоловік врятував жінку.
Інцидент трапився 16 червня 2019 року близько 19години вечора, - інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у facebook.
На озері Світязь з невідомих причин почали потопати двоє людей: чоловік та жінка.
Це побачив чоловік, що разом з дружиною та дитиною пропливали поруч на катамарані.
Приклавши неймовірних зусиль чоловік встиг дістати з води жінку, яка була без свідомості. Пірнувши ще декілька разів, потопельника знайти не вдалось.
Не розгубившись чоловік відразу зателефонував на лінію «103», та разом з диспетчером (на гучномовці), слідуючи вказівкам диспетчера, почав проводити базові реанімаційні заходи при утоплені.
Через декілька хвилин, завдяки спільним зусиллям диспетчера та небайдужого громадянина у жінки було відновлено дихання та серцебиття. Її було доставлено на берег озера, де вже чекала бригада екстреної медичної допомоги. Жінку успішно доставлено в лікувальний заклад.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився 16 червня 2019 року близько 19години вечора, - інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у facebook.
На озері Світязь з невідомих причин почали потопати двоє людей: чоловік та жінка.
Це побачив чоловік, що разом з дружиною та дитиною пропливали поруч на катамарані.
Приклавши неймовірних зусиль чоловік встиг дістати з води жінку, яка була без свідомості. Пірнувши ще декілька разів, потопельника знайти не вдалось.
Не розгубившись чоловік відразу зателефонував на лінію «103», та разом з диспетчером (на гучномовці), слідуючи вказівкам диспетчера, почав проводити базові реанімаційні заходи при утоплені.
Через декілька хвилин, завдяки спільним зусиллям диспетчера та небайдужого громадянина у жінки було відновлено дихання та серцебиття. Її було доставлено на берег озера, де вже чекала бригада екстреної медичної допомоги. Жінку успішно доставлено в лікувальний заклад.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині міст через річку Стохід знаходиться в аварійному стані
Сьогодні, 15:42
Слухав диспетчера «швидкої» через гучномовець: відпочивальник врятував жінку на Світязі
Сьогодні, 15:22
Дістав зі шкарпетки ніж і встромив в шию жертві: судили зека через різанину біля смітників у Луцьку
Сьогодні, 14:58
З початку року втопилось 20 волинян. ВІДЕО
Сьогодні, 14:49