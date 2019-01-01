На Волині міст через річку Стохід знаходиться в аварійному стані





За словами заступника Любешівського селищного голови з питань будівництва та житлово-комунального господарства Олександра Савчука, влада знає про цю проблему, - пише



"Спільно з працівниками комунального підприємства «Любешів-Комфорт-Сервіс» найбільш аварійні місця буде усуненено. Порваний металевий прут-опору зварять. Дошки поклав, аби хоча би пройти можна було по мосту, один із депутатів селищної ради, котрий працює в лісгоспі. Поки що хот трішки підремонтують міст, проте капітальні роботи перенесуть на зиму, коли буде доступ до нього з усіх боків. «Молодь розхитує міст, стрибає з опор, от дошки і вихитуються, не витримав і прут», - каже Олександр Савчук.

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міст через річку Стохід, який сполучає Любешів та Заріку, руйнується.За словами заступника Любешівського селищного голови з питань будівництва та житлово-комунального господарства Олександра Савчука, влада знає про цю проблему, - пише Нове життя "Спільно з працівниками комунального підприємства «Любешів-Комфорт-Сервіс» найбільш аварійні місця буде усуненено. Порваний металевий прут-опору зварять. Дошки поклав, аби хоча би пройти можна було по мосту, один із депутатів селищної ради, котрий працює в лісгоспі. Поки що хот трішки підремонтують міст, проте капітальні роботи перенесуть на зиму, коли буде доступ до нього з усіх боків. «Молодь розхитує міст, стрибає з опор, от дошки і вихитуються, не витримав і прут», - каже Олександр Савчук.

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