На Волині міст через річку Стохід знаходиться в аварійному стані
Сьогодні, 15:42
Міст через річку Стохід, який сполучає Любешів та Заріку, руйнується.
За словами заступника Любешівського селищного голови з питань будівництва та житлово-комунального господарства Олександра Савчука, влада знає про цю проблему, - пише Нове життя.
"Спільно з працівниками комунального підприємства «Любешів-Комфорт-Сервіс» найбільш аварійні місця буде усуненено. Порваний металевий прут-опору зварять. Дошки поклав, аби хоча би пройти можна було по мосту, один із депутатів селищної ради, котрий працює в лісгоспі. Поки що хот трішки підремонтують міст, проте капітальні роботи перенесуть на зиму, коли буде доступ до нього з усіх боків. «Молодь розхитує міст, стрибає з опор, от дошки і вихитуються, не витримав і прут», - каже Олександр Савчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За словами заступника Любешівського селищного голови з питань будівництва та житлово-комунального господарства Олександра Савчука, влада знає про цю проблему, - пише Нове життя.
"Спільно з працівниками комунального підприємства «Любешів-Комфорт-Сервіс» найбільш аварійні місця буде усуненено. Порваний металевий прут-опору зварять. Дошки поклав, аби хоча би пройти можна було по мосту, один із депутатів селищної ради, котрий працює в лісгоспі. Поки що хот трішки підремонтують міст, проте капітальні роботи перенесуть на зиму, коли буде доступ до нього з усіх боків. «Молодь розхитує міст, стрибає з опор, от дошки і вихитуються, не витримав і прут», - каже Олександр Савчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лучанка чотири місяці живе без світла у квартирі. ВІДЕО
Сьогодні, 16:00
На Волині міст через річку Стохід знаходиться в аварійному стані
Сьогодні, 15:42
Слухав диспетчера «швидкої» через гучномовець: відпочивальник врятував жінку на Світязі
Сьогодні, 15:22