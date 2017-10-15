Лучанка чотири місяці живе без світла у квартирі. ВІДЕО

Алли Майзерової, яка проживає за адресою Гулака Артемовського, 25.



Вона каже, що комунальники припинили електропостачання через борг, його почала погашати, але електроенергії досі немає, - йдеться у сюжеті



«Мені вимкнули світло і холодильник порожній, нічого немає, мусила дитину відправити село до тата», - говорить жінка.



«Вони під вечір включили світло. Проходить 5 днів і знову вимкнули, дзвонить до мене керівник ЖКП №3 і каже, що я не заплатила заборгованість. Я ж пояснюю, що немає заборгованості, бо брат 28-го числа усе заплатив не пройшло й 10 днів. Як знову виключили. Таким чином я знову з дитиною лишилася без світла».



Обслуговує будинок ЖЕК №3. Його директор Руслан Юлдашев розповів, щ лічильник стоїть в квартирі, щоб обрахувати спожиту електроенергію, - доступу до нього не мали, жінка не пускала в помешкання.



«Коли був допуск у квартиру. То виявилося, що попередня оплата і нинішні показники сформували борг 4 тисячі гривень», - розповів Руслан Юлдашев.



Він розповів, що заключили договір на реструктуризацію боргу на 6 місяців - до вересня.



«В договір прописано: до 10 числа щомісяця пані має проплатити 642 гривні розстрочки і поточні платежі. Вже другий місяць не платить за те, що сама підписала в договорі. На сьогоднішній день треба заплатити знову 642 грн за червень і 189 грн – поточні, те, що вона накрутила», - резюмує директор "жеку" №3.



Коли жінка надасть чеки з проплатою, електропостачання в квартирі відновлять, - каже Руслан Юлдашев.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чотири місяці не має світла у квартирі лучанки, яка проживає за адресою Гулака Артемовського, 25.Вона каже, що комунальники припинили електропостачання через борг, його почала погашати, але електроенергії досі немає, - йдеться у сюжеті Суспільного «Мені вимкнули світло і холодильник порожній, нічого немає, мусила дитину відправити село до тата», - говорить жінка.«Вони під вечір включили світло. Проходить 5 днів і знову вимкнули, дзвонить до мене керівник ЖКП №3 і каже, що я не заплатила заборгованість. Я ж пояснюю, що немає заборгованості, бо брат 28-го числа усе заплатив не пройшло й 10 днів. Як знову виключили. Таким чином я знову з дитиною лишилася без світла».Обслуговує будинок ЖЕК №3. Його директор Руслан Юлдашев розповів, щ лічильник стоїть в квартирі, щоб обрахувати спожиту електроенергію, - доступу до нього не мали, жінка не пускала в помешкання.«Коли був допуск у квартиру. То виявилося, що попередня оплата і нинішні показники сформували борг 4 тисячі гривень», - розповів Руслан Юлдашев.Він розповів, що заключили договір на реструктуризацію боргу на 6 місяців - до вересня.«В договір прописано: до 10 числа щомісяця пані має проплатити 642 гривні розстрочки і поточні платежі. Вже другий місяць не платить за те, що сама підписала в договорі. На сьогоднішній день треба заплатити знову 642 грн за червень і 189 грн – поточні, те, що вона накрутила», - резюмує директор "жеку" №3.Коли жінка надасть чеки з проплатою, електропостачання в квартирі відновлять, - каже Руслан Юлдашев.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію