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Лучанка чотири місяці живе без світла у квартирі. ВІДЕО

Лучанка чотири місяці живе без світла у квартирі. ВІДЕО
Чотири місяці не має світла у квартирі лучанки Алли Майзерової, яка проживає за адресою Гулака Артемовського, 25.

Вона каже, що комунальники припинили електропостачання через борг, його почала погашати, але електроенергії досі немає, - йдеться у сюжеті Суспільного.

«Мені вимкнули світло і холодильник порожній, нічого немає, мусила дитину відправити село до тата», - говорить жінка.

«Вони під вечір включили світло. Проходить 5 днів і знову вимкнули, дзвонить до мене керівник ЖКП №3 і каже, що я не заплатила заборгованість. Я ж пояснюю, що немає заборгованості, бо брат 28-го числа усе заплатив не пройшло й 10 днів. Як знову виключили. Таким чином я знову з дитиною лишилася без світла».

Обслуговує будинок ЖЕК №3. Його директор Руслан Юлдашев розповів, щ лічильник стоїть в квартирі, щоб обрахувати спожиту електроенергію, - доступу до нього не мали, жінка не пускала в помешкання.

«Коли був допуск у квартиру. То виявилося, що попередня оплата і нинішні показники сформували борг 4 тисячі гривень», - розповів Руслан Юлдашев.

Він розповів, що заключили договір на реструктуризацію боргу на 6 місяців - до вересня.

«В договір прописано: до 10 числа щомісяця пані має проплатити 642 гривні розстрочки і поточні платежі. Вже другий місяць не платить за те, що сама підписала в договорі. На сьогоднішній день треба заплатити знову 642 грн за червень і 189 грн – поточні, те, що вона накрутила», - резюмує директор "жеку" №3.

Коли жінка надасть чеки з проплатою, електропостачання в квартирі відновлять, - каже Руслан Юлдашев.


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Теги: лучанка, проблема, світло
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