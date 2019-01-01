У Києві затримали двох дилерів із кокаїном, вартістю 5 мільйонів гривень





Як повідомили



За попередніми підрахунками, вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного" ринку становить майже 200 тисяч доларів США, що еквівалентно 5,2 мільйона гривень.



Наркодилерами виявилися 36-річний мешканець Київщини та 45-річний мешканець м. Кривий Ріг. Одному із затриманих вже повідомлено про підозру за ч.1, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, іншому - за ч. 3 ст. 307 ККУ. Вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У столиці затримали двох наркоділків із кокаїном на понад 5 мільйонів гривень.Як повідомили УНІАН у прес-службі поліції Києва, зловмисники налаштували кримінальний бізнес та завозили наркотики на територію України з країн Західної Європи рейсовими автобусами, ховаючи їх у коробках із пральним порошком. Під час затримання у ділків вилучили близько 800 г кокаїну.За попередніми підрахунками, вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного" ринку становить майже 200 тисяч доларів США, що еквівалентно 5,2 мільйона гривень.Наркодилерами виявилися 36-річний мешканець Київщини та 45-річний мешканець м. Кривий Ріг. Одному із затриманих вже повідомлено про підозру за ч.1, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, іншому - за ч. 3 ст. 307 ККУ. Вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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