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У Києві затримали двох дилерів із кокаїном, вартістю 5 мільйонів гривень

У Києві затримали двох дилерів із кокаїном, вартістю 5 мільйонів гривень
У столиці затримали двох наркоділків із кокаїном на понад 5 мільйонів гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі поліції Києва, зловмисники налаштували кримінальний бізнес та завозили наркотики на територію України з країн Західної Європи рейсовими автобусами, ховаючи їх у коробках із пральним порошком. Під час затримання у ділків вилучили близько 800 г кокаїну.

За попередніми підрахунками, вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного" ринку становить майже 200 тисяч доларів США, що еквівалентно 5,2 мільйона гривень.

Наркодилерами виявилися 36-річний мешканець Київщини та 45-річний мешканець м. Кривий Ріг. Одному із затриманих вже повідомлено про підозру за ч.1, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, іншому - за ч. 3 ст. 307 ККУ. Вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

У Києві затримали двох дилерів із кокаїном, вартістю 5 мільйонів гривень
У Києві затримали двох дилерів із кокаїном, вартістю 5 мільйонів гривень
У Києві затримали двох дилерів із кокаїном, вартістю 5 мільйонів гривень

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Теги: нарркотики, Київ
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