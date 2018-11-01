Волинський фермер вирощує ягоди за унікальною німецькою технологією

Андрій Міндзя із села Грибовиця Іваничівського району уже понад вісім років займається фермерством і з кожним новим сезоном розширює своє господарство.



Фермер переймає досвід від польських аграріїв, особисто відвідує фермерські господарства для впровадження нових, а головне ефективних технологій, - пише видання



Наразі ягоду вирощують на відкритому грунті. Метод вирощування на соломі — це німецька технологія без застосування додаткових технологічних засобів: гребенів, плівки, зрошення.



Ця методика надзвичайно здешевлює закладку плантації, але можна отримати 15-20 тонн продукції з гектара.



Солома в них використовується для контролю забур’яненості та від заморозків. Ця технологія передбачає 10 т соломи на гектар, що дуже багато. Таким чином, солома оберігає плантацію від морозів та дозволяє контролювати початок росту навесні.



Технологія дозволяє мінімізувати ручну працю, що дозволяє збільшити ціну при зборі ягід для найманих працівників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський фермеріз села Грибовиця Іваничівського району уже понад вісім років займається фермерством і з кожним новим сезоном розширює своє господарство.Фермер переймає досвід від польських аграріїв, особисто відвідує фермерські господарства для впровадження нових, а головне ефективних технологій, - пише видання kurkul.com Наразі ягоду вирощують на відкритому грунті. Метод вирощування на соломі — це німецька технологія без застосування додаткових технологічних засобів: гребенів, плівки, зрошення.Ця методика надзвичайно здешевлює закладку плантації, але можна отримати 15-20 тонн продукції з гектара.Солома в них використовується для контролю забур’яненості та від заморозків. Ця технологія передбачає 10 т соломи на гектар, що дуже багато. Таким чином, солома оберігає плантацію від морозів та дозволяє контролювати початок росту навесні.Технологія дозволяє мінімізувати ручну працю, що дозволяє збільшити ціну при зборі ягід для найманих працівників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію