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Волинський фермер вирощує ягоди за унікальною німецькою технологією

Волинський фермер вирощує ягоди за унікальною німецькою технологією
Волинський фермер Андрій Міндзя із села Грибовиця Іваничівського району уже понад вісім років займається фермерством і з кожним новим сезоном розширює своє господарство.

Фермер переймає досвід від польських аграріїв, особисто відвідує фермерські господарства для впровадження нових, а головне ефективних технологій, - пише видання kurkul.com.

Наразі ягоду вирощують на відкритому грунті. Метод вирощування на соломі — це німецька технологія без застосування додаткових технологічних засобів: гребенів, плівки, зрошення.

Ця методика надзвичайно здешевлює закладку плантації, але можна отримати 15-20 тонн продукції з гектара.

Солома в них використовується для контролю забур’яненості та від заморозків. Ця технологія передбачає 10 т соломи на гектар, що дуже багато. Таким чином, солома оберігає плантацію від морозів та дозволяє контролювати початок росту навесні.

Технологія дозволяє мінімізувати ручну працю, що дозволяє збільшити ціну при зборі ягід для найманих працівників.

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Теги: фермер, ягоди, Волинь
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