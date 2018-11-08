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Лучанин серед білого дня побив і пограбував чоловіка

Лучанин серед білого дня побив і пограбував чоловіка
У Луцьку поліцейські викрили 33-річного грабіжника.

У суботу, 15 червня, до поліції із заявою звернувся 33-річний лучанин, - пише ГУНП у Волинській області.

Він повідомив, що цього ж дня близько 14 години по вулиці Конякіна в Луцьку невідома особа завдала йому тілесні ушкодження та відкрито заволоділа його мобільним телефоном. Сума завданих потерпілому збитків становить 2,1 тис. грн.

Поліцейські встановили крадія, ним виявився одноліток потерпілого, житель Луцька. Відомо, що зловмисника вже притягували до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

За фактом скоєння грабежу слідчі Луцького відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж поєднаний з насильством.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.




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Теги: пограбування, лучанин
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