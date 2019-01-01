вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Голос» Вакарчука завадить проходженню до парламенту інших демократичних сил, – письменник Андрухович

«Голос» Вакарчука завадить проходженню до парламенту інших демократичних сил, – письменник Андрухович
Відомий український письменник Юрій Андрухович розкритикував масову участь артистів та шоуменів у дочасних виборах до Верховної Ради.

Про це Андрухович написав у своєму блозі на сайті «Збруч», - пише Главком.

Також письменник вважає, що партія «Голос» Святослава Вакарчука своїм балотуванням лише завадить проходженню до парламенту інших демократичних сил.

Як повідомлялося, 14 червня партія «Голос» Вакарчука подала документи до ЦВК для участі у виборах.

8 червня з'їзд партії «Голос» затвердив список кандидатів у народні депутати України по багатомандатному виборчому округу. Лідер «Голосу» Святослав Вакарчук оприлюднив першу двадцятку виборчого списку. До нього зокрема увійшли Святослав Вакарчук, Юлія Клименко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Олександра Устінова, Олег Макаров, Ярослав Юрчишин, Сергій Рахманін, Соломія Бобровська та Ольга Стефанишина. Також у списку Сергій Притула, Інна Совсун, Андрій Шараскін, Рустем Умеров.

До списку кандидатів у одномандатних округах, яких підтримує «Голос», ввійшли зокрема Леонід Ємець, Вікторія Пташник, Вікторія Войціцька, Павло Різаненко.

Згодом «Голос» відкликав з партійного списку двох кандидатів на депутатські мандати в одномандатних округах через заяви активістів про їхню невідповідність критеріям політсили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Голос, Вакарчук, Андрухович
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині – масові пожежі сухої трави
Сьогодні, 17:38
Залишилося трохи почекати: коли спаде спека в Україні
Сьогодні, 17:25
«Голос» Вакарчука завадить проходженню до парламенту інших демократичних сил, – письменник Андрухович
Сьогодні, 17:05
Лучанин серед білого дня побив і пограбував чоловіка
Сьогодні, 16:55
Двом чоловікам, які пограбували волинянина на вокзалі, «дали» по 8 років
Сьогодні, 16:51
Схожі новини
Вакарчук висуває Тараса Шкітера у парламент від Луцька Вакарчук висуває Тараса Шкітера у парламент від Луцька
09 червень, 09:46
«Я хочу, щоб мої діти жили і працювали в цій країні», – Сергій Притула балотуватиметься в парламент «Я хочу, щоб мої діти жили і працювали в цій країні», – Сергій Притула балотуватиметься в парламент
08 червень, 11:33
Електронна система для голосування Луцькій райраді обійшлася у понад 260 тисяч Електронна система для голосування Луцькій райраді обійшлася у понад 260 тисяч
22 травень, 00:40
Вакарчук заявив про створення партії, з якою піде на парламентські вибори Вакарчук заявив про створення партії, з якою піде на парламентські вибори
16 травень, 17:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В озері Світязь втопився відпочивальник
17 червень, 10:38
 1
На березі Світязю продають приміщення рятувальної станції
Сьогодні, 18:16
 0
У Луцьку через ремонт дороги перекрили дві вулиці. ВІДЕО
Сьогодні, 18:01
 0
Пішов з друзями на озеро і зник: на Волині розшукують заробітчанина з Вараша
Сьогодні, 17:45
 0
На Волині – масові пожежі сухої трави
Сьогодні, 17:38
 0
Медіа
відео
1/8
﻿