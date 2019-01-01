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Залишилося трохи почекати: коли спаде спека в Україні

Залишилося трохи почекати: коли спаде спека в Україні
19-го червня в Україні втримається спека. Впродовж дня передбачається +28 +33 градуси, в західних областях буде +26+29 градусів.

Про це написала н своїй сторінці у facebook Наталка Діденко.

Короткочасні дощі з грозами можливі на Заході, на Сході і Полтавщині. На решті території - без опадів.

У Києві завтра буде сухо та спекотно, близько +30 градусів.

За попередніми прогнозами, послаблення спеки в Україні очікується 24-25 червня. За словами Наталки Діденко спочатку на Заході похолодає, потім на Північ, Центрі і вже аж з 26-27 червня стане легше і на Півдні та Сході.

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Теги: спека
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