Залишилося трохи почекати: коли спаде спека в Україні
Сьогодні, 17:25
19-го червня в Україні втримається спека. Впродовж дня передбачається +28 +33 градуси, в західних областях буде +26+29 градусів.
Про це написала н своїй сторінці у facebook Наталка Діденко.
Короткочасні дощі з грозами можливі на Заході, на Сході і Полтавщині. На решті території - без опадів.
У Києві завтра буде сухо та спекотно, близько +30 градусів.
За попередніми прогнозами, послаблення спеки в Україні очікується 24-25 червня. За словами Наталки Діденко спочатку на Заході похолодає, потім на Північ, Центрі і вже аж з 26-27 червня стане легше і на Півдні та Сході.
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Про це написала н своїй сторінці у facebook Наталка Діденко.
Короткочасні дощі з грозами можливі на Заході, на Сході і Полтавщині. На решті території - без опадів.
У Києві завтра буде сухо та спекотно, близько +30 градусів.
За попередніми прогнозами, послаблення спеки в Україні очікується 24-25 червня. За словами Наталки Діденко спочатку на Заході похолодає, потім на Північ, Центрі і вже аж з 26-27 червня стане легше і на Півдні та Сході.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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