Залишилося трохи почекати: коли спаде спека в Україні

19-го червня в Україні втримається спека. Впродовж дня передбачається +28 +33 градуси, в західних областях буде +26+29 градусів.Про це написала н своїй сторінці у facebookКороткочасні дощі з грозами можливі на Заході, на Сході і Полтавщині. На решті території - без опадів.У Києві завтра буде сухо та спекотно, близько +30 градусів.За попередніми прогнозами, послаблення спеки в Україні очікується 24-25 червня. За словами Наталки Діденко спочатку на Заході похолодає, потім на Північ, Центрі і вже аж з 26-27 червня стане легше і на Півдні та Сході.